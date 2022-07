Calciomercato Roma, si sblocca Frattesi: c’è lo zampino di Totti

Calciomercato Roma, l’operazione Frattesi potrebbe sbloccarsi grazie a Totti. Ecco le dichiarazioni dello storico numero 10 giallorosso.

Da diverso tempo a questa parte si vocifera della possibilità di assistere al ritorno nella Capitale di Davide Frattesi, nato e cresciuto all’ombra del Cupolone ma poi sbocciato in quel di Reggio Emilia, soprattutto sotto l’egida del giovane e talentuoso mister Dionsi. Il gran campionato in neroverde ha suscitato in questi mesi non poche attenzioni, come evidenziato anche dai diversi rumors legati alla possibilità di assistere al passaggio del 16 in una big di Italia.

Nel corso del campionato, non poche voci si erano diffuse circa l’interesse di diversi club italiani per i gioiellini della scuderia Carnevali, costituita, oltre che da Frattesi, anche da elementi del calibro di Traoré, Scamacca o del più saggio Berardi. Dalle prime settimane di giugno, però, la squadra maggiormente accostata al classe 1999 è proprio quella giallorossa, complice il grande anelito al ritorno del centrocampista e i buoni rapporti nati sull’asse Roma-Reggio Emilia in questi ultimi anni.

Calciomercato Roma, Totti ha il grimaldello per Frattesi: lo scenario

Lo stesso Carnevali, in settimana, non ha perso occasione per ribadire il felice dialogo venutosi a creare con la Roma nel recente passato e che di certo potrebbe rappresentare un non poco nobile coadiuvante ai fini di una fumata bianca. Ad oggi, però, pur essendovi la volontà da parte di tutte le componenti coinvolte di arrivare ad una svolta che accontenti tutti, c’è ancora una distanza che impedisce di bollare la trattativa come conclusa.

Non si sottovalutino però a tal proposito le dichiarazioni giunte in giornata da Francesco Totti. Lo storico 10, espostosi nuovamente anche sulla questione Dybala, ha parlato della possibilità di assistere ad un inserimento di Volpato nella trattativa con il Sassuolo. Il 62 appartiene al corpus di giocatori della FT10 Management e figura da tempo tra le possibili pedine coinvolgibili.

“Volpato si esalta soprattutto nel 4-3-3, grazie a quell’estro che lo contraddistingue, pur essendo un ragazzo timido e riservato. Ha sempre dimostrato il suo valore e potrebbe rientrare nell’operazione Frattesi. Per ora i dirigenti stanno parlando e valutando i giusti incastri ma è un’operazione possibile“.