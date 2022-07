Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha aperto la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo arrivato a Trigoria. Le parole del general manager.

Tiago Pinto è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Mile Svilar. Ieri è stata la giornata dello sbarco a Fiumicino per il nuovo portiere giallorosso, prelevato a parametro zero dal Benfica. Non è mancata una frecciata riservata al giudizio sul calciomercato giallorosso fin qui. Il portoghese ha aperto la conferenza stampa a muso duro: ecco le parole del general manager della Roma.

Il portiere 22enne arriva a parametro zero a Trigoria come vice Rui Patricio. Il posto è già stato liberato da Daniel Fuzato, il brasiliano ha raggiunto un accordo con l’Ibiza, nella serie B spagnola. Mile Svilar raggiunge la Roma dopo 5 stagioni al Benfica, ex club anche di Tiago Pinto. Lo stesso portiere, nato in Belgio ma naturalizzato serbo, ha indicato quanto sia stato importante il gm per il suo passaggio a Roma. E Pinto, dal canto suo, ha aperto la conferenza stampa di presentazione togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Calciomercato Roma, Pinto a muso duro: frecciata in conferenza

Tiago Pinto si presenta a muso duro in conferenza stampa, riservando un’apertura dai toni aspri verso chi giudica il calciomercato giallorosso fin qui. Il general manager ha così esordito: “Penso che il mercato sia iniziato ieri, ma magari sbaglio. Parlerò come sempre dopo il mercato.” Il dirigente è di ritorno proprio da Rimini, sede dell’evento inaugurale del calciomercato, dove ha cercato di chiudere col Sassuolo per Frattesi. Per tornare a Svilar, Pinto non ha dubbi sulle bontà tecniche dell’estremo difensore: “Dico solo di essere molto contento di averlo portato a Roma. Stiamo parlando di un simbolo di questo progetto, guardiamo al presente ma anche al futuro. Ha un percorso diverso dagli altri ma è stato in club importanti come Anderlecht e Benfica, ha guadagnato tanta esperienza, tutti gli specialisti riconoscono la sua tecnica.” Svilar è il secondo rinforzo ufficiale per la Roma, che con la stessa formula si è già assicurata Nemanja Matic dal Manchester United.