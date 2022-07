Calciomercato Roma, Pinto chiude un altro colpo: arriva oggi

Calciomercato Roma, colpo chiuso e arrivo in città programmato. La squadra di Mourinho, pian piano, sembra prendere sempre più forma.

Nonostante il diffondersi di voci circa le preoccupazioni di Mou in vista della prossima stagione, stiamo assistendo in questa fase alla concretizzazione di diversi ingaggi all’ombra del Colosseo. Il mercato è da poco iniziato, come ironicamente ma sagacemente osservato da un Tiago Pinto forse stufo delle reiterate e non sempre encomianti parole diffusesi sul suo operato.

Ad oggi, domenica 3 luglio, i giallorossi hanno acquistato Matic e Svilar, distinguendosi per due operazioni tecnicamente tutt’altro che snobbabili e, a livello finanziario, di certo non poco sagaci. Sia il centrocampista serbo che il giovane portiere portoghese arrivano a costo zero, permettendo di rinforzare e allungare la rosa, preservando al parallelamente le finanze da investire laddove ci sia maggiore urgenza.

Sappiamo che da un anno a questa parte Mourinho chiede un importante colpo a centrocampo e, al contempo, che dopo le uscite di Mkhitaryan e Oliveira, non basterà allo Special One il solo ex Manchester United. Non a caso, come raccontatovi, la dirigenza è sulle tracce di diversi profili che possano militare nella zona di raccordo tra difesa e attacco. Lo scenario Frattesi resta vivido, così come non calano le quotazioni del colpo da 15 milioni in Ligue 1.

Calciomercato Roma, è il giorno di Celik

Un po’come accaduto lo scorso anno, bisognerà evitare che l’anelato colpo a centrocampo diventi però una vera e propria ossessione, per tifosi o addetti ai lavori. Bisognerà infatti operare con la consapevolezza della necessità di un approdo in questa zona ma al contempo evitando che altre questioni passino in secondo piano.

In particolar modo, in queste ore, come ricorderete, Tiago Pinto è riuscito a chiudere anche il terzo colpo della corrente campagna acquisti, per il quale si è faticato non poco. Dopo un gioco di tira e molla non proprio simpatico, a Trigoria si è infatti trovato l’accordo con il Lille per l’ingaggio di Zeki Celik. Il laterale turco andrà a garantire valido riposo e alternativa a Rick Karsdorp.

L’intesa è arrivata sulla base di un’offerta da 7 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. L’arrivo in città, come riportato da Sky Sport, è previsto nella giornata odierna domenica 3 luglio con le visite mediche fissate tra oggi e domani.