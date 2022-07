Calciomercato Roma, richiesta shock: vuole andarsene gratis

Il giocatore della Roma ha deciso di voler partire a parametro zero in questo calciomercato, così sarebbe più facile trovare squadra

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Nemanja Matic che si è presentato al popolo giallorosso oggi davanti ai giornalisti. Il nuovo acquisto andrà a completare la linea mediana di José Mourinho che chiedeva da tempo un regista. Sin dalla scorsa estate, infatti, lo Special One avrebbe voluto prendere Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal, che poi è rimasto a Londra. Per questo motivo il portoghese si è adattato schierando spesso davanti la difesa Bryan Cristante, Sergio Oliveira e Henrikh Mkhitaryan. I tre si sono destreggiati in quel ruolo dimostrando di poterci giocare, ma ormai di loro è rimasto in rosa solamente il numero 4 giallorosso. Il portoghese, infatti, è ritornato al Porto, mentre l’armeno è un nuovo calciatore dell’Inter.

Il trentatreenne, però, non è stato il primo calciatore presentato in conferenza. Prima di lui è toccato a Mile Svilar, portiere connazionale di Matic, che viene a parametro zero dal Benfica. Il classe 1999 sostituirà Daniel Fuzato che è diventato un nuovo calciatore dell’UD Ibiza. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità di Celik, il terzino destro che ieri è atterrato nella Capitale. tre rinforzi che andranno a colmare solo alcune delle lacune presenti nella squadra. Oltre agli acquisti, però, Pinto dovrà occuparsi anche delle cessioni con parecchi esuberi ancora presenti in rosa. Oltre a Veretout e Diawara, infatti, ci sono alcuni che in questa stagione sono stati in prestito e uno in particolare ha chiesto a gran voce la cessione.

Calciomercato Roma, richiesta a Pinto: vuole partire gratis

Si tratta di Ante Coric, che ha chiesto a Pinto di essere ceduto gratis. La domanda al general manager portoghese è arrivata in un’intervista a germanijak.hr, a cui quello che sarebbe dovuto essere uno dei migliori talenti croati ha svelato alcuni retroscena sul suo futuro. Su di lui, infatti, ci sono diverse squadre che lo vorrebbero, ma il suo desiderio sarebbe quello di partire come free agent. Vorrebbe la rescissione del contratto, quindi, il talentino croato che in questa stagione ha giocato nello Zurigo. Secondo le sue parole, la Roma, però, non ha intenzione di cederlo a parametro zero e chiede cinque milioni per il calciatore che ha il contratto in scadenza il prossimo anno.