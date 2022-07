Calciomercato Roma, ecco Isco: c’è la data

La Roma preme sull’acceleratore e si prepara a mettere a segno un colpo importante: c’è la data per l’arrivo di Isco

Il calciomercato estivo per la Roma è entrato nel vivo e Tiago Pinto si prepara a chiudere un altro colpo importante per la prossima stagione. Dopo aver portato tre nuovi arrivi alla corte di Mourinho, ovvero Nemanja Matic, Mile Svilar e Zeki Celik, il general manager giallorosso ha già in riserbo un altro colpo importante per la rosa romanista.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, la Roma sarebbe vicina a mettere a segno il colpo Isco dal Real Madrid. Il giocatore spagnolo è attualmente svincolato, dopo che il suo contratto con i ‘Blancos’ è scaduto. Così la Roma sembrerebbe aver accelerato per il colpo a parametro zero.

Calciomercato Roma, colpo Isco: chiusura nei prossimi giorni

La Roma continua a lavorare intensamente sui giocatori disponibili a parametro zero, e dopo Matic e Svilar sembrerebbe pronta a chiudere per l’arrivo di Isco, su cui – come riportato da Asromalive.it lo scorso 31 maggio – erano già stati effettuati dei sondaggi. Il trequartista spagnolo è andato in scadenza di contratto con il Real Madrid e attualmente è senza squadra.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, la Roma, grazie ai buoni rapporti con il procuratore Jorge Mendes, sarebbe vicina all’acquisto di Isco a parametro zero. Per il portale spagnolo nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura e Isco diventerà un giocatore della Roma. Un colpo importante per la trequarti offensiva giallorossa, che trova così l’erede di Mkhitaryan con tanta esperienza a livello internazionale e altrettanta qualità.