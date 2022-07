Calciomercato Roma, Zaniolo-Juve, c’è la data delle visite mediche

Calciomercato Roma, sempre più concreto lo scenario relativo al passaggio di Zaniolo alla Juventus. Visite mediche già fissate.

Come un fulmine a ciel sereno, la notizia della serata ha interessato quel 22 di cui si parla da non poco tempo e per il quale si sono in questi minuti registrati degli aggiornamenti che sembrerebbero aver portato ad una svolta immediata e che potrebbe definitivamente porre fine ad un discorso che ha recentemente assunto i contorni di una vera e propria saga.

Dopo il doppio infortunio, l’approdo di Mourinho e le dichiarazioni di quest’ultimo sul suo conto, nonché in seguito ai festeggiamenti sentitissimi dell’ex Inter con una piazza che lo ha sempre coccolato e protetto, si credeva che il punto altissimo toccato a Tirana potesse rappresentare quello di una (ri)partenza che desse degna prosecuzione ad una storia troppe volte interrotta dalla cattiva sorte abbattutasi sul ragazzo e la società detenente il suo cartellino.

Calciomercato Roma, possibili visite mediche in settimana per Nicolò Zaniolo

Come raccontatovi da pochissimo, in questi minuti sembra esserci stato il turning point per uno scenario che parrebbe ormai prossimo alla conclusione definitiva. Nonostante le speranze dei tifosi e le voci spese da Mourinho in passato circa l’inamovibilità di Nicolò, queste sarebbero ormai parte del passato. La Juventus e la Roma sarebbero infatti prossime all’intesa per il passaggio alla corte di Allegri di Zaniolo.

In particolar modo, sul suo conto si è espresso Francesco Balzani che ha parlato di un Nicolò “a mezzo passo” dalla Vecchia Signora con possibili visite mediche tra giovedì o venerdì della corrente settimana.