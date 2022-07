Calciomercato Roma, Pinto supera Spalletti: prezzo fissato

La Roma è vicina a portare in questo calciomercato uno dei calciatori che hanno stregato Mourinho nella scorsa stagione a Trigoria

La nuova stagione è cominciata e tutti nella Roma stanno lavorando per poter iniziare al meglio questo nuovo cammino. Il primo anno di Mourinho sulla panchina giallorossa si è concluso nel migliore dei modi: sesto posto e vittoria della Conference League. Il trofeo europeo che mancava da 60 anni circa, poi, è stato la ciliegina sulla torta della stagione che è stata grande sotto diversi punti di vista. Agli obiettivi calcistici raggiunti, infatti, va aggiunto il grande abbraccio del pubblico che ha spinto i giallorossi per tutta la stagione. Dalla riapertura dello stadio al 100%, poi, l’Olimpico ha fatto registrare numerosi sold out, così come i settori ospiti dove sono andati i tifosi della Roma.

Per cominciare al meglio questo secondo anno all’ombra del Colosseo, Mourinho ha intenzione di migliorare la rosa. Il primo passo è cedere tutti quei calciatori che non fanno parte dei suoi piani come Jordan Veretout o Amadou Diawara. Il secondo, invece, è prendere tutti quei calciatori che servono per andare a colmare le lacune individuate la scorsa annata. La prima è stata risolta con l’arrivo di Matic, che sarà il prossimo regista romanista. Il secondo, poi, è l’arrivo di Mile Svilar che prende il posto di Daniel Fuzato, volato all’UD Ibiza. Per la fascia destra, poi, è atterrato ieri a Roma Zeki Celik, terzino destro del Lille che diventerà il vice Karsdorp nelle prossime stagioni.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo e Spalletti superato

Anche per l’attacco, però, Mourinho sta cercando qualche rinforzo. Proprio per affiancare Tammy Abraham, che in questa stagione ha segnato ben 27 gol in tutte le competizioni, José ha messo nel mirino un bomber europeo. Si tratta di Ola Solbakken, che sembra aver raggiunto da tempo l’accordo con la Roma. A rendere difficile l’arrivo del norvegese è stato il Bodo/Glimt, con cui i rapporti non sono idilliaci visto quello che è successo nei quarti di finale di Conference League. Secondo Sportmediaset, però, la Roma è vicina a chiudere la trattativa con i gialli e, così facendo, ha superato Luciano Spalletti che si era interessato al giocatore. Il prezzo è stato fissato a 2.5 milioni di euro, che la Roma pagherebbe per prendere subito il talentino scandinavo.