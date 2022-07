Ufficiale, la Roma ha fissato date e orari delle amichevoli estive in Portogallo. Domani è il momento del ritiro a Trigoria, ecco i prossimi impegni

E’ arrivato il giorno del ritiro pre stagionale in casa Roma. Domani a Trigoria inizierà la nuova stagione giallorossa, la seconda a guida Josè Mourinho. Si sblocca il calciomercato in entrata, presentato in conferenza Matic e già atterrato a Fiumicino il nuovo terzino destro, Zeki Celik. Ora, tramite il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato date ed orari delle prime amichevoli estive per Mourinho. Ecco tutti i test che affronteranno i giallorossi nel ritiro portoghese.

Impossibile da dimenticare l’ultima gara giocata dai giallorossi. La finale della Conference League di Tirana ha interrotto un digiuno di trofei lungo quattordici stagioni. Mentre si infiamma il calciomercato estivo, con Pinto attivo sia in entrata che in uscita, la Roma comunica ufficialmente le amichevoli in Portogallo. Il 12 luglio i giallorossi raggiungeranno l’Algarve e 24 ore dopo scenderanno in campo. La prima amichevole in terra lusitana sarà contro il Sunderland, il 13 luglio alle 11:00 di mattina. Ci sono altri tre test comunicati sul sito dei giallorossi.

Roma, ufficiale: date e orari delle amichevoli in Portogallo

Tre giorni dopo la sfida agli inglesi sarà il momento del test contro il Portimonense, il 16 luglio alle ore 19. Entrambe le gare si giocheranno allo stadio “Municipal de Albufeira” in Algarve. Poi ci si sposterà a Faro, allo stadio Algarve, dove i giallorossi incontreranno lo Sporting Lisbona. La gara contro i biancoverdi è in programma il 19 luglio alle ore 20:00. Il quarto ed ultimo test del ritiro lusitano sarà invece contro i francesi del Nizza, di nuovo nello stadio Municipal de Albufeira. La sfida ai transalpini sarà in programma il 23 luglio alle ore 19:00. L’As Roma tramite il proprio sito ha messo in vendita anche i biglietti per assistere alle gare.