L’allenatore della Roma vuole migliorare l’attacco in questa finestra di calciomercato e ha chiamato il calciatore da 100 gol in campionato

Oggi c’è stata la prima tranche del raduno di Trigoria dove Veretout, Zaniolo, Zalewski, Smalloing e altri romanisti sono arrivati al centro sportivo Fulvio Bernardini. I giallorossi si sono riuniti per volere di José Mourinho che sta pensando al ritiro in Portogallo che ci sarà tra qualche giorno. Nel paese della penisola iberica, la Roma dovrà giocare alcune amichevoli precampionato con l’obiettivo di mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione. Il secondo anno dello Special One sulla panchina giallorossa, infatti, dovrà essere ancora migliore, in accordo alle ambizioni di José Mourinho e dei Friedkin. Questi, hanno alzato l’asticella degli obiettivi dopo la vittoria della Conference e l’approdo in Europa League nella scorsa annata.

Se si vuole trovare una sola nota negativa alla grande stagione giallorossa sono i pochi gol arrivati dal reparto offensivo. Ovviamente, non si sta parlando di Tammy Abraham, che da solo nella prima stagione in giallorosso ha segnato ben 27 reti in tutte le competizioni. In Serie A, poi, sono state ben 17 i gol, che lo hanno reso l’inglese con più reti all’esordio nella storia del nostro campionato. Ad aver fatto mancare un afflusso di gol sono stati i compagni dell’ex Chelsea. Nessuno, infatti, è riuscito ad arrivare in doppia cifra, con solo Lorenzo Pellegrini che si è avvicinato, con 8 reti, nonostante abbia giocato da centrocampista e da trequartista. Per questo motivo, lo Special One vuole trovare un attaccante che possa affiancare Abraham e ha messo nel mirino un bomber di Serie A.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama il bomber da 100 gol in Serie A

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il portoghese ha messo nel mirino Andrea Belotti, attaccante di 29 anni che qualche giorno fa si è liberato dal Torino a parametro zero. Sulle sue tracce c’è il Monaco, che è molto vicino a prenderlo, ma anche Mourinho non scherza. Lo Special One, infatti, avrebbe chiamato addirittura il bomber da più di 100 gol nel massimo campionato italiano per convincerlo. E intanto, l’agente del giocatore sta prendendo tempo con il club francese prima di accettare.