Calciomercato Roma, addio Zaniolo: sostituto da 64 milioni

La Roma sta pensando di sostituire l’attaccante numero 22 in caso di partenza, con un nuovo calciatore finito nel mirino in questo calciomercato

La situazione di Nicolò Zaniolo è quella che sta infiammando il calciomercato estivo della Roma. L’attaccante numero ventidue non sa ancora cosa succederà nel suo futuro che è diviso tra la permanenza nella Capitale e l’approdo alla Juventus. Dopo un periodo in cui i bianconeri sembravano aver perso terreno, ora Federico Cherubini è tornato alla carica per prendere Nicolò. Il Milan che era sulle sue tracce sembra aver deciso di cambiare rotta e virare verso altri giocatori. E quindi la Juventus può concentrarsi senza troppe distrazioni in modo da trovare la miglior proposta per il talento classe 1999. Inizialmente erano state messe sul piatto delle contropartite che alla Roma non sono mai piaciute. Ora, invece, sembra che i bianconeri si siano convinti di cedere alle richieste di Pinto.

In caso l’ex attaccante dell’Inter Primavera partisse, la Roma dovrebbe correre ai ripari per cercare di rimediare a una perdita di tale livello. Di sicuro, infatti Pinto dovrebbe portare nella Capitale un sostituto e per questo motivo ha messo nel mirino diversi profili. Quello che sembra essere il più caldo è Gonçalo Guedes, attaccante del Valencia che ha segnato ben 11 reti e fornito 6 assist in Liga quest’anno. La trattativa è molto difficile, soprattutto dopo l’insediamento di Gattuso sulla panchina del club. L’allenatore, infatti, non vorrebbe privarsi di un talento simile, anche se gli spagnoli sono alla ricerca di liquidi. Per questo motivo, Pinto ha sondato il terreno per un calciatore da 64 milioni.

Calciomercato Roma, Pinto chiede informazioni per il talento da 64 milioni

Secondo quanto riporta Leggo, il general manager dell’area sportiva della Roma ha messo gli occhi su Christian Pulisic, attaccante esterno del Chelsea. Il talento statunitense, nel 2018 fu acquistato dai Blues per circa 64 milioni che finirono nelle casse del Dortmund. Il ventitreenne ha il contratto in scadenza nel 2024 e la sua valutazione, secondo Transfermarkt, è 40 milioni. L’attaccante interessa a Pinto che ha chiesto informazioni all’ex squadra di Tammy Abraham. Non solo Guedes, quindi, per sostituire l’eventuale partenza di Zaniolo.