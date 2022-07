Calciomercato Roma, annuncio a sorpresa: “Resto qui”

Il calciatore della Roma ha svelato il suo futuro ai tifosi presenti al raduno di Trigoria, era uno dei giallorossi in partenza in questo calciomercato

Tiago Pinto sta preparando il calciomercato della Roma, che servirà per cominciare al meglio la prossima stagione. Il general manager giallorosso è uno dei più attivi della Serie A, con il terzo colpo che è stato annunciato stamattina dalla società. L’arrivo dei tre nuovi innesti servirà per andare a colmare quelle lacune individuate da José Mourinho in questa stagione. Il tecnico portoghese, infatti, ha evidenziato come quasi tutti i reparti abbiano bisogno di essere puntellati. E con questo obiettivo in mente, Pinto si sta muovendo cercando di acquistare i profili migliori che il mercato può offrire. Per farlo, però, il gm non può spendere e spandere, come si suol dire, ma deve sempre tendere un occhio al bilancio.

Proprio per questo motivo, il gm ha intenzione di realizzare un bel po’ di cessioni in queste settimane di calciomercato estivo, con la Roma che ha diversi esuberi presenti in rosa. Questi serviranno per andare a creare un tesoretto che permetterà al club giallorosso di muoversi più agilmente nelle trattative. Senza contare, poi, la possibile cessione di Zaniolo, che potrebbe lasciare Trigoria a fronte id un grande investimento. Tralasciando la situazione del numero 22, che è più nebulosa che mai, il gm ha intenzione di dare via almeno quei giocatori che non fanno parte dei piani dello Special One. Uno di questi è Jordan Veretout, che nelle settimane passate è scivolato nelle gerarchie dell’allenatore,

Calciomercato Roma, l’annuncio ai tifosi spiazza tutti

Oggi a Trigoria si è tenuta la prima tranche del raduno dei giallorossi che tra qualche giorno partiranno e andranno in Portogallo per prepararsi in vista della prossima stagione. Al gruppo presente al centro sportivo Fjulvio Bernardini si è unito anche Jordan Veretout, che è arrivato per ultimo al piazzale Dino Viola. Durante le foto e gli autografi di rito ai tifosi, che si sono affollati intorno alla sua auto, il francese ha svelato il suo futuro. Alcuni sostenitori romanisti, infatti, hanno chiesto all’ex Fiorentina se fosse pronto per questa stagione e se fosse rimasto nella Capitale. Lui ha risposto affermativamente ad entrambe le domande, allontanando, così, le voci di una possibile cessione in queste settimane.