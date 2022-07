Calciomercato Roma, riflettori puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo che sembra sempre più vicino al passaggio alla Juve. La chiave è nella plusvalenza.

Le attenzioni della Juventus sul profilo di Nicolò Zaniolo sembrano farsi sempre più pressanti. Il numero 22 quest’oggi era presente a Trigoria, ma non sono arrivate smentite o frenate riguardo il suo ipotetico passaggio in bianconero. Continuano piuttosto ad arrivare conferme sul possibile assalto finale da parte della Juventus. La chiave dell’operazione potrebbe risiedere nel fattore plusvalenza, l’ipotesi dello scambio continua a prendere piede. Ecco l’ennesima conferma su uno scenario che potrebbe accendersi nelle prossime ore.

Quest’oggi la Roma si è ritrovata a Trigoria, per il primo allenamento della nuova stagione. In queste ore i giallorossi si sono radunati agli ordini di Josè Mourinho, già arrivato nel quartier generale giallorosso due giorni fa. Mentre lo Special One inizia a lavorare col nuovo gruppo, spicca Matic tra i volti nuovi, le attenzioni del calciomercato sono ancora una volta incentrate sul futuro di Nicolò Zaniolo. Futuro che sembra destinato a tingersi di zebrato, da più fonti si rilancia da diverse ore la possibile chiusura della trattativa tra il 22 giallorosso e la Juventus. Arriva l’ennesiam conferma di una possibilità di scambio che porta l’insegna del fattore plusvalenza per entrambi i club.

Calciomercato Roma, scambio per Zaniolo: “Plusvalenza Juve”

Una nuova conferma in diretta che vede l’ipotesi Zakaria sul piatto dell’offerta da presentare alla Roma, come anticipato dal sito Calciomercatoweb.com . Stavolta a svelare l’intreccio con il centrocampista svizzero è stato Luca Momblano tramite la trasmissione in onda su Twich: “Juventibus” . Ecco le parole dell’opinionista: “Non mi sorprende l’ipotesi Zakaria-Roma, gli altri nomi sono spariti e potrebbe tornare in auge solo Arthur. Ora McKennie è più incedibile di Zakaria. Sarà fondamentale cedere Rabiot in ogni caso, con Zakaria puoi fare plusvalenza e alla Roma lo svizzero piace da tempo.” Sul possibile intreccio con Zaniolo: “Non lo ritengo in pole position come grimaldello per sbloccare la situazione Zaniolo ma non sono sorpreso e potrebbero esserci aggiornamenti importanti.”