Roma, è il giorno del raduno a Trigoria – FOTO e VIDEO

Oggi al centro sportivo Fulvio Bernardini la Roma si sta radunando per preparare la prossima stagione. Poi ci sarà il ritiro in Portogallo

In questi giorni non solo Tiago Pinto sta preparando la prossima stagione, oggi anche tutta la Roma sta tornando piano piano a pieno regime. La vittoria della Conference League e il sesto posto in campionato sono solo due degli obiettivi da cui vogliono ripartire i giallorossi per fare ancora meglio nella prossima annata. Il primo anno di Mourinho sulla panchina dei giallorossi è stato molto vincente e positivo. Oltre ai due traguardi sportivi, va sottolineato come la società sia riuscita a cucire ancora di più il rapporto con i tifosi che hanno affollato lo Stadio Olimpico diverse volte. Non solo in casa, per. L’abbraccio dei tifosi si è fatto sentire anche in trasferta, con i tifosi giallorossi che hanno riempito i settori ospiti d’Italia e d’Europa.

Proprio per preparare la prossima stagione, i romanisti si stanno riunendo in queste ore a Trigoria, dove comincerà il raduno in vista del ritiro in Portogallo. questi giorni nel centro sportivo Fulvio Bernardini serviranno per ritrovare la forma e il tono muscolare, leggermente calato durante le vacanze. Nonostante questo, però, tutti i calciatori non hanno abbassato la guardia documentando spesso i loro allenamenti anche nelle giornate di riposo. Il programma, infatti, non è mai stato interrotto veramente e ora che tutti torneranno ad allenarsi a Roma si comincerà la preparazione estiva. Una volta raggiunto il paese lusitano, poi, ci saranno le amichevoli precampionato da svolgere per mettere minuti nelle gambe.

Roma, cominciato il raduno: Zalewski il primo ad arrivare

Il raduno di oggi è cominciato molto presto con Nicola Zalewski che è stato il primo ad arrivare alle 7.30. Dopo di lui hanno raggiunto Trigoria Eldor Shomurodov, Tiago Pinto e anche il nuovo acquisto Nemanja Matic. Il serbo è stato ufficializzato qualche settimana fa e ieri ha tenuto la conferenza stampa dove si è presentato ai tifosi e ai giornalisti. Ai microfoni del club ha sottolineato la sua gioia di tornare a lavorare con José Mourinho, con cui ha collaborato al Chelsea e al Manchester United.

9.31 – Anche Jordan Veretout si unisce al raduno di Trigoria;

9.17 – Arriva anche Roger Ibanez;

9.00 – Rick Karsdorp arriva a Trigoria per il raduno;

8.56 – Anche Felix Afena-Gyan si raggiunge il centro sportivo Fulvio Bernardini;

8.50 – Arriva Nicolò Zaniolo;

8.44 – Anche Smalling raggiunge Trigoria;

Chris Smalling ©AsRomaLive.it8.30 – Arriva anche Kumbulla;

8.20 – Arrivano Tiago Pinto, Shomurodov e Matic;

7.30 – Arriva Zalewski, mentre El Shaarawy è già presente;