Calciomercato Roma, non solo Pessina: Berlusconi insaziabile

Calciomercato Roma, cessione sempre più vicina ma resta in Serie A. Tutti gli aggiornamenti a seguire.

Le ultime ore stanno regalando non poche sorprese al mondo giallorosso e non solo. Quest’ultimo sta vivendo una fase abbastanza delicata, contraddistinta dal diffondersi di non pochi rumors e ricostruzioni legate a plurimi scenari che tangono aspetti di nobile importanza per una piazza desiderosa di continuare a crescere sotto l’egida di Mourinho nei prossimi anni.

In questi minuti è giunto l’annuncio ufficiale da parte della Roma circa il rinnovo ufficiale dell’attaccante di Mou che ha da poco prolungato il proprio contratto fino al 2026. I vari nodi contrattuali sono destinati a rappresentare un altro importante corpo all’ordine del giorno ai piani alti di Trigoria, laddove si sta cercando da diverso tempo di risolvere alcune questioni in questa direzione. A partire da quelle legate a Cristante e Mancini, per le quali filtra ottimismo da tempo, fino ad arrivare a quella di Zaniolo, attuale tormentone di mercato del mondo giallorosso e non solo.

Calciomercato Roma, Villar in uscita: resta in Serie A

Come sovente accade nella Capitale e in tante altre piazze, la campagna acquisti estiva diviene però anche il presupposto per plasmare la rosa attraverso operazioni in uscita che allontanino definitivamente gli esuberi o quei giocatori che siano considerati troppo acerbi e per i quali si cercano soluzioni che permettano loro di crescere e giocare con continuità lontano dal Colosseo.

Non è questo il caso di Gonzalo Villar, da tempo calcisticamente inviso a Mourinho che ha lasciato intendere di non considerare lo spagnolo come un giocatore potenzialmente utile per il centrocampo. Non a caso, l’ex Elche è passato al Getafe in prestito lo scorso gennaio ma la sua permanenza in Liga è tutt’altro che scontata. Il club spagnolo non ha deciso di continuare a puntare su Gonzalo e, da tal punto di vista, non si sottovalutino le parole di Enrico Camelio alla CMIT TV di Calciomercato.it.

A sua detta l’ex pupillo di Fonseca sarebbe abbastanza vicino al Monza, fin qui rivelazione della corrente campagna acquisti e forse davvero desiderosa di operare per provare a rispettare la promessa del presidente Berlusconi di non essere una mera neopromossa in Serie A.