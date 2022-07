Calciomercato Roma, assalto dalla Spagna: ecco come può partire

Il calciatore della Roma può lasciare la squadra in questa finestra di calciomercato estivo e andare in Spagna dove è molto richiesto

Grazie alla grande stagione conclusa poco più di un mese fa, i calciatori della Roma hanno attirato l’attenzione di un gran numero di squadre. Soprattutto, quei calciatori che si sono messi in mostra con le loro prestazioni. Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, infatti, hanno sicuramente attirato l’attenzione di altre squadre, ma il loro ruolo nella Roma è troppo importante. I due, infatti sono colonne portanti del club e non verrebbero di certo ceduti. Chi può partire e, anzi, è spinto a partire sono gli esuberi presenti in rosa, ovvero tutti quei calciatori che non hanno mai fatto parte dei piani di José Mourinho.

Già a gennaio alcuni erano stati fatti partire per cercare di ottenere qualcosa di positivo dalla situazione. Tenere fermi dei giocatori, infatti, avrebbe creato dei malcontenti all’interno della rosa. Per di più, cedere anche solo in prestito coloro che non fanno parte dei piani permette di alleggerire il monte ingaggi e soprattutto non permettere che quei calciatori si svalutino. Perdere un anno, infatti, è fatale per la valutazione di un calciatore che rischia poi di dover essere venduto a cifre molto basse. Per evitare tante minusvalenze, Pinto a gennaio ha mandato in prestito diversi calciatori, con alcuni che sono stati riscattati, mentre altri che sono tornati nella Capitale. Per questi ora è tempo di lasciare a titolo definitivo la città eterna, con il gm che sta cercando squadra per tutti.

Calciomercato Roma, dalla Spagna su Villar: ecco come può partire

A volte, però sono proprio le squadre che bussano alla porta per chiedere questi esuberi alla Roma L’ultimo in ordine cronologico è Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo che ha molte richieste. Su di lui c’è già la Sampdoria e, secondo quanto riporta todofichajes.com, c’è anche il Celta Vigo. L’ex Getafe, infatti, è finito nel mirino del club de LaLiga, che vorrebbe prenderlo per rinforzare il centrocampo. I galiziani sono molto fiduciosi di prendere il ventiquattrenne. L’affare potrebbe chiudersi per circa 4 milioni, ma in due modi: o con opzione di recompra o con una cessione semplice.