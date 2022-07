Calciomercato Roma, doppia cessione: rimangono in Serie A

La Roma ha incassato l’interesse di un club di Serie A per due degli esuberi presenti in rosa che dovrebbero partire in questo calciomercato

Porte girevoli a Trigoria. Tutti quelli che ci sono stati possono sicuramente smentire questa affermazione, ma non si tratta della struttura, bensì del calciomercato. Tiago Pinto, infatti, si sta muovendo parecchio nel panorama europeo per portare nella Capitale nuovi innesti per Mourinho. Il general manager ha intenzione di creare una rosa più forte di quella della scorsa stagione, anche solo andando a colmare quelle lacune individuate dall’allenatore portoghese. Per questo motivo, infatti, Pinto ha portato a Roma in fretta e furia Nemanja Matic, primo grande acquisto dei giallorossi ufficializzato addirittura prima dell’inizio ufficiale delle trattative. Il gigante serbo è il novo regista della Roma, che ora ha finalmente il metronomo che Mourinho ha chiesto a lungo.

Dopo il serbo sono arrivati Mile Svilar e anche Zeki Celik, ufficializzati e pronti a prepararsi con la squadra in vista della prossima stagione. Mentre questi tre entrano nel centro sportivo Fulzio Bernardini, ci sono altri calciatori che si stanno preparando per lasciarlo a titolo definitivo. Nelle scorse settimane hanno lasciato la squadra Davide Santon e Henrikh Mkhitaryan in scadenza di contratto, mentre Daniel Fuzato è stato venduto all’UD Ibiza. anche Tommaso Milanese e Maissa Ndiaye hanno cambiato squadra e dalla prossima stagione vestiranno il grigiorosso della Cremonese. Oltre a questi, ci sono tanti altri esuberi presenti in rosa e Tiago Pinto, infatti, sta lavorando per cederli.

Calciomercato Roma, la Sampdoria vuole i due esuberi

Si tratta di Gonzalo Villar e Amadou Diawara, due centrocampisti che non fanno parte delle gerarchie di Mourinho. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i due hanno mercato in Serie A con la Sampdoria che, già interessata allo spagnolo, ha messo gli occhi anche sull’ex Napoli. Doppio affare, quindi, per i giallorossi che potrebbero cedere ai liguri i due centrocampisti. Giampaolo, infatti, desidera migliorare il livello tattico al centro del campo. Per farlo ha pensato proprio ai due giallorossi, che potrebbero cambiare squadra, ma rimanere in Italia il prossimo anno.