Calciomercato Roma, Zaniolo abbandonato: i tempi della Juventus

L’attaccante della Roma è stato accantonato dai bianconeri che ora hanno fissato delle priorità per quanto riguarda questo calciomercato

Ieri c’è stato il raduno della Roma a Trigoria con i calciatori che hanno raggiunto il centro sportivo per prepararsi in vista del ritiro della prossima settimana. Tra circa 7 giorni, infatti, i giallorossi si recheranno in Portogallo per preparare la prossima stagione dopo la vittoria della Conference League e il sesto posto conquistato in Serie A. Ieri agli ordini di Mourinho non c’era tutto il gruppo al completo, ma tra i giocatori si poteva scorgere Nicolò Zaniolo. Questa per l’attaccante numero 22 della Roma è l’estate più calda viste le tante voci che lo avvicinano alla Juventus. Al suo arrivo fuori al centro sportivo, infatti, il talento classe 1999 è tirato dritto con la sua macchina ignorando i tifosi presenti venuti per lui.

Questo ha causato inevitabilmente qualche malumore che è sparito durante la pausa di mezza giornata, in cui Zaniolo è uscito e si è fermato a firmare autografi. In quell’occasione, alcuni gli hanno chiesto di rimanere e non andare alla Juventus, ma da parte sua c’è stato solo silenzio. Questo, però, rispecchia la situazione della Juventus, che sta cercando di prenderlo in queste settimane. Anche i bianconeri tra qualche giorno partono in ritiro e Allegri vorrebbe avere la squadra al completo prima dell’inizio della preparazione. Per arrivare a Zaniolo, però, Federico Cherubini sta studiando la trattativa adatta da presentare a Pinto che fino ad ora ne ha rispedite a casa diverse.

Calciomercato Roma, la Juve fissa i tempi per Zaniolo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, poi, la Juventus ha deciso di mollare un pochino il giocatore. I bianconeri, infatti, in questo momento di calciomercato, avrebbero altre priorità e potrebbero cercare di prendere Nicolò più avanti. Sulla lista bianconera delle cose da far, infatti, in cima c’è l’acquisto di Di Maria e la cessione di De Ligt. Una volta chiusi questi due affari, Cherubini potrebbe tornare all’assalto dell’ex Inter Primavera, che potrebbe approdare a Torino anche a campionato in corso.