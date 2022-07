Calciomercato Roma, colpo a zero ed effetto domino: sorpresa De Paul

La Roma può esultare visto che la mossa a parametro zero del club apre la porta alla cessione dell’obiettivo di questo calciomercato

Tiago Pinto può essere contento visto che i recenti sviluppi di calciomercato hanno aperto la porta a un obiettivo della Roma. I giallorossi, infatti, hanno messo gli occhi su diversi profili in queste settimane, con l’obiettivo di andare a rinforzare diverse zone del campo. Gli unici reparti che non hanno bisogno di ritocchi sono la fascia sinistra e la porta, dove l’innesto di Mile Svilar ha migliorato la situazione. Prima del classe 1999, infatti, come riserva di Rui Patricio c’era Daniel Fuzato, che alla Roma non ha avuto una grande carriera. Nella difesa, poi, Mourinho vorrebbe avere un centrale che sappia giocare con il piede mancino, o meglio uno naturale.

L’arrivo di Nemanja Matic, poi, ha migliorato la situazione a centrocampo, ma non ha colmato tutte le lacune individuate nel reparto. Il trentatreenne, arrivato a parametro zero dal Manchester United, è un regista e andrà a svolgere quei compiti da metronomo che José ha chiesto per tanto tempo. Oltre a lui, però, lo Special One vorrebbe vedere qualcuno di dinamico nella linea mediana e per questo motivo sta scandagliando il panorama. Visti i diversi addii in quella zona del campo, il tecnico portoghese, insieme al general manager, ha messo nel mirino Davide Frattesi del Sassuolo. Oltre a lui, però, ci sono anche altri che piacciono a Mou e alcuni calciatori sono anche di livello internazionale.

Calciomercato Roma, il colpo a zero apre lo spiraglio per De Paul

Si tratta di Rodrigo De Paul, da tempo nel mirino dei giallorossi. Secondo quanto riporta Leggo, il centrocampista argentino potrebbe lasciare l’Atletico Madrid a causa dell’arrivo di Axel Witsel a parametro zero. Il belga potrebbe aprire lo spiraglio per i giallorossi che sperano di poter prendere De Paul per migliorare la linea mediana. L’inserimento in rosa dell’ex Udinese, infatti, sarebbe un grande colpo per il club, quello che tutti i tifosi si aspettano di vedere prima dell’inizio del campionato. Bisogna ricordare, però, che l’ex Dortmund è stato preso per sostituire Hector Herrera, ceduto allo Houston Dinamo a titolo gratuito.