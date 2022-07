Calciomercato Roma, soldi freschi dalla Premier: tesoretto per Pinto

Calciomercato Roma, non si arresta il lavoro di Tiago Pinto a caccia del tesoretto da reinvestire sul fronte delle entrate. Nuovo assist dalla Premier

La nuova stagione della Roma è iniziata ufficialmente due giorni fa con il ritiro a Trigoria. Josè Mourinho ha riabbracciato la truppa giallorossa, fresca vincitrice della Conference League. Tra i volti nuovi il secondo portiere Mile Svilar, prelevato a parametro zero dal Benfica ed il terzino turco Celik, acquistato dal Lille. Senza dimenticare il primo innesto ufficiale, il serbo Nemanja Matic, arrivato anche lui a costo zero dalla Premier League. E dal campionato inglese può arrivare un assist al bacio per Tiago Pinto, che continua la propria caccia al tesoretto sul fronte delle cessioni in casa giallorossa.

Fari accesi sulla campagna cessioni estiva in casa Roma. Sono in tanti con il futuro incerto, a partire da chi non è stato neanche chiamato in ritiro: Amadou Diawara e Gonzalo Villar sono al momento fuori dal progetto di Mourinho. Mentre Pinto lavora per trovare una sistemazione adeguata ai due esuberi di centrocampo, continuano a concretizzarsi diverse piste in uscita dalla rosa giallorossa. Inutile negare che tutte le attenzioni ruotano intorno al futuro di Nicolò Zaniolo, ieri c’è stato l’incontro tra procuratore e Juventus, ma in attacco c’è una nuova opportunità di monetizzare per Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, soldi freschi dalla Premier League: tesoretto per Pinto

Riflettori puntati sul futuro di Justin Kluivert, tornato dal Nizza dopo il mancato riscatto da parte del club transalpino. Ora l’esterno offensivo olandese si è aggregato al resto dei compagni a Trigoria e vuole provare a conquistarsi un posto in rosa e la fiducia dello Special One. Ma la sua permanenza è tutt’altro che scontata, come sottolineato anche dall’edizione odierna del quotidiano Il Romanista. L’esterno ex Ajax è uno dei pochi profili con cui la Roma potrebbe monetizzare in fase di cessione, escludendo giocatori top. Sulle sue tracce resta vivo l’interesse in Ligue 1, Marsiglia e Monaco sono le piste più calde. Ma c’è da registrare un nuova opportunità Oltremanica, in Premier League spunta l’interesse del West Ham per il figlio d’arte.