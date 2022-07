Calciomercato Roma, bivio rinnovo e tripla sfida in Serie A

Calciomercato Roma, tripla lotta in Serie A e bivio rinnovo. Resta accesa una delle piste più calde interessanti diversi top club italiani.

Fin qui, tra le big, non è possibile evidenziare la presenza di una squadra che si sia distinta per una campagna acquisti già da grande protagonista. Discorso a parte di certo merita l’Inter che, dopo settimane di avances e corteggiamenti a Dybala, ha visto Marotta cacciare dal cilindro il capolavoro Lukaku ma il cui operato dovrà comunque essere valutato dopo le necessarie mosse in uscita di cui si sta discutendo da tempo in quel di Milano.

Per quanto concerne la Roma, è giusto evidenziare che Pinto fin qui abbia operato con la solita concretezza e seguendo quella via silente che ormai abbiamo compreso contraddistinguere il modus operandi della società e della dirigenza. In questo modo, mentre da Nord a Sud in molti cercavano di dare interpretazioni, sovente forzate, agli scatti social di Mourinho tra tablet chiusi e posizioni di relax in ufficio o sul prato di Trigoria, il gm ha continuato a mantenere aperte tante piste che permettano di assecondare le richieste del proprio connazionale.

Calciomercato Roma, le ultime su Piero Hincapié

A quest’ultimo l’ex Benifca ha fin qui regalato tre colpi che rispondono perfettamente all’identikit di un progetto che sia basato sulla commistione di saggezza e gioventù nonché sul pieno rispetto di determinati parametri economici e che consenta altresì a Mou di poter contare su uno scacchiere non solo qualitativo e importante negli 11 ma anche profondo abbastanza per poter sostenere una stagione che, anche il prossimo anno, vedrà Pellegrini e colleghi combattere su tre fronti.

In attesa di aggiornamenti su questioni molto vivide quali Zaniolo o Frattesi, giungono novità di non poco conto anche circa i rinforzi nelle retrovie. In serata abbiamo parlato della possibilità di vedere arrivare a Trigoria un difensore “perfetto” per Mourinho. Non si sottovaluti però quanto raccolto da Calciomercato.it e che porta nuovamente a galla uno scenario di cui si era parlato già nel recente passato.

I giallorossi, insieme a Milan e Napoli seguono infatti con interesse gli aggiornamenti per il difensore ecuadoriano, Piero Hincapié, reduce da una grande annata in Bundesliga e attualmente in fase di dialogo con il Bayer Leverkusen per rinnovare fino al 2027. Su di lui anche altri club esteri.