Calciomercato Roma, accordo e addio: firma per quattro anni

La Roma prende atto in questo calciomercato della decisione del giocatore di firmare con un altro club un accordo fino al 2026

Nonostante le lodi del passato José Mourinho non è riuscito a portare a Roma il giocatore in questo calciomercato. Sfuma così, un affare dei tanti che i giallorossi stanno seguendo. Tiago Pinto, infatti, in questi giorni si sta muovendo molto nel panorama calcistico per cercare di concludere più colpi possibili. L’obiettivo del gm, insieme ai Friedkin e allo stesso tecnico, è quello di migliorare la rosa a disposizione dello Special One. Nelle intenzioni della dirigenza, infatti, c’è quella di puntare in alto nella prossima stagione dopo che il primo anno di José in giallorosso è stato più che positivo. Il sesto posto e soprattutto la vittoria della Conference, infatti, sono grandi risultati. Soprattutto, il fatto che i rivali critichino i festeggiamenti per la vittoria del trofeo europeo, mancante in Italia dal 2010, rende il trionfo ancora maggiore.

Partendo da questi due punti come base della prossima stagione, Tiago Pinto sta cercando di migliorare soprattutto il centrocampo della Roma. Questo, per ciò che si è visto durante la stagione conclusa più di un mese fa, è il reparto più problematico per i giallorossi. Inizialmente la mancanza del regista ha spinto Mourinho ad adattarsi schierando davanti la difesa anche Mkhitaryan, che di lavoro fa il trequartista. L’armeno è riuscito a destreggiarsi in quella posizione, ma qualche giorno fa è arrivato l’addio alla Roma a parametro zero. Un altro calciatore che è stato0 schierato come regista è Sergio Oliveira, che però, non è stato riscattato dai giallorossi. Pinto, infatti, chiedeva al Porto uno sconto sul riscatto pattuito a gennaio.

Calciomercato Roma, ha firmato fino al 2026: affare da 3 milioni

Fino a questo momento, il futuro del centrocampista era in bilico con la Roma sempre alla finestra, vista l’intesa con Mourinho. Era stato lui personalmente, infatti, a chiederlo a gennaio e si vociferava anche di una possibile permanenza. In queste ore, però, il Porto ha preso in mano la situazione e ha trovato una sistemazione all’ex centrocampista giallorosso. Secondo quanto riporta Pedro Sepulveda, Olveira ha trovato l’accordo con il Galatasaray e ha firmato un contratto di 4 anni. Al club di Oporto vanno 3 milioni e nei prossimi giorni Sergio è atteso a Istanbul.