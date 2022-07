Stadio della Roma, arriva il via libera UFFICIALE

Come si legge nel comunicato stampa congiunto con il Comune di Roma, la società presenterà il progetto per lo stadio nelle prossime settimane

La prossima casa della Roma comincia a prendere piano piano sempre più forma. Nei mesi scorsi si è parlato spesso dell’impegno dei Friedkin nel cercare di dare al club e ai tifosi un nuovo stadio che permettesse di creare un’atmosfera unica. Come ha dimostrato lo Stadio Olimpico più volte sold out in questa stagione, il tifo romanista è uno dei migliori in Serie A. I giallorossi, infatti, hanno fatto registrare per un gran numero di partite almeno 60.000 tifosi. Nella gara con il Venezia, poi, il club ha deciso spostare di qualche settore i tifosi ospiti visto il numero esiguo e la grande richiesta da parte de romanisti.

Per questo motivo, ma anche per molti altri legati al valore della società che arriverebbe alle stelle così, Dan e Ryan hanno deciso di cominciare l’iter per la costruzione dell’impianto. Una grande differenza che può permettere la riuscita del progetto è la presenza di una nuova giunta e di un nuovo sindaco in Campidoglio. Nell’era Pallotta, infatti, il titolo di primo cittadino era stato affidato a Virginia Raggi. Con la sindaca, però, sono passati quasi dieci anni e, dopo tante battaglie legali, l’ex proprietario giallorosso si è visto costretto ad alzare bandiera bianca. Una resa che è stata analizzata dai Friedkin che, per loro fortuna si trovato a lavorare con un sindaco che sembra disposto a procedere con il progetto.

Stadio della Roma, c’è il via libera ufficiale

E in queste ore è arrivata una comunicazione ufficiale congiunta da parte della Roma e del Comune. Le due parti hanno voluto annunciare che nelle prossime settimane i giallorossi si impegneranno a presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione dell’impianto in un’area comunale della zona di Pietralata. Inoltre, nella stessa nota si legge come Roma Capitale abbia preso atto positivamente della volontà della Roma. L’iniziale esame urbanistico svolto sull’area individuata, poi, non ha evidenziato elementi ostativi alla presentazione del progetto. Il nuovo stadio, infatti, sarà volano per la riqualificazione del quartiere Pietralata e della Capitale.