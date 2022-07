Abbonamenti Roma, UFFICIALE: ecco la data della chiusura

I tifosi della Roma che hanno sottoscritto l’abbonamento per la prossima stagione hanno raggiunto numeri record a pochi giorni dalla scadenza

In questa stagione i tifosi della Roma hanno attirato l’attenzione di tutta Italia facendo registrare diversi sold out sia all’Olimpico che in trasferta. Da quando il governo ha permesso di riaprire gli impianti al 100%, i sostenitori giallorossi non si sono lasciati scappare questa occasione. In molti, infatti, hanno scritto agli amici abbonati e a chiunque conoscessero per poter prendere un biglietto in quelle zone di stadio riaperte al pubblico. A partire dalla gara con la Salernitana, la prima in casa dopo l’apertura degli stadi al massimo della capienza, quando giocava la Roma l’Olimpico ha fatto registrare fino alla fine della stagione almeno 60.000 tifosi.

e a voler essere precisi numeri grandi sono stati toccati anche dopo la fine della stagione. Il 25 maggio, infatti, circa 50 mila tifosi hanno assistito alla finale di Conference League dai seggiolini dell’impianto del Foro Italico. La vittoria contro il Feyenoord, infatti, è stata proiettata su alcuni maxi schermi montati all’interno dello stadio, con la marea di popolo giallorosso che al triplice fischio si è riversata all’interno del campo di gioco. Numeri importanti che vengono anche dalle tante iniziative dei Friedkin, che hanno reso possibile il tutto. Visto che tra circa un mese comincia la prossima stagione, la Roma ha dato da tempo il via alla campagna abbonamenti. I tagliandi sottoscritti fino ad ora, poi, sono circa 36.000, un numero parecchio alto se si pensa che l’Olimpico può ospitare ufficialmente 70.000 persone, circa quindi la metà.

Abbonamenti Roma, ecco la data ufficiale della chiusura

In queste ore, poi, la Roma ha comunicato ufficialmente in che giorno chiuderà la campagna abbonamenti. Sul sito e sui profili social giallorossi è possibile leggere che il 15 luglio ci sarà il triplice fischio sulla campagna. Fino ad ora i numeri sono stati importanti con alcuni settori che sono andati sold out. I giallorossi sperano di ripetere i numeri della scorsa stagione anche in questa annata, in modo da avere la spinta giusta in Serie A e in Europa League.