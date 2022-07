Calciomercato Roma, fuori uno: senso unico in Bundesliga

Calciomercato Roma, sostituto trovato e nuovo ostacolo a centrocampo per Tiago Pinto. Il general manager però non molla, ecco l’alternativa

Si accendono i riflettori sul fronte cessioni nel calciomercato della Roma. Sono in tanti con le valigie in mano, pronti a salutare una volta per tutte Trigoria. La campagna acquisti è legata a stretto giro con quella delle cessioni e Tiago Pinto sta lavorando parallelamente su entrambi i fronti. Le notizie che giungono dalla Bundesliga presentano una pista decisamente in salita per il portoghese. La squadra ha trovato il sostituto nel ruolo, ora la scelta per il general manager è obbligata.

In questa settimana la Roma si è ritrovata ufficialmente a Trigoria per la partenza del ritiro pre stagionale. La prossima settimana la squadra di Josè Mourinho raggiungerà il Portogallo per la seconda parte del ritiro in Algarve. Parallelamente, mentre la campagna abbonamenti sta per chiudersi col botto, le attenzioni si riversano sul calciomercato estivo. La campagna acquisti e cessioni si è aperta da una settimana esatta, la casella dei nuovi arrivi è a quota tre per il dirigente ex Benfica. Mentre per quel che riguarda il fronte degli addii c’è un importante aggiornamento che giunge dalla Bundesliga.

Calciomercato Roma, fuori uno per Diawara: Pinto a senso unico

Riflettori accesi sul futuro di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano è da tempo ai margini della rosa giallorossa, zero presenza nella seconda metà di stagione per lui. Il suo addio nella finestra di calciomercato invernale non si sbloccò, ora la missione di Tiago Pinto si ripresenta ardua ma non impossibile. Il mediano, ex Napoli e Bologna, ha cambiato nei mesi scorsi procuratore affidandosi ad una rappresentanza tedesca. Ecco perchè finora si era parlato con insistenza di un suo passaggio all’Hertha Berlino sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ora la società calcistica della capitale tedesca ha annunciato l’arrivo di Ivan Sunjic dal Birminghan, nello stesso ruolo di Diawara. Questo fatto fa rimanere più calda una sola pista in Germania: quella che porta a guardare in casa Schalke 04. Il club biancoazzurro potrebbe accelerare definitivamente per l’ingaggio del numero 42 in casa giallorossa. A riportare la notizia è stato il giornalista Flavio Maria Tassotti su Twitter.