Calciomercato Roma, gol e dribbling dalla Premier League: Mou ha detto sì

La Roma si sta portando avanti per portare nella Capitale in questa finestra di calciomercato il fantasista che gioca in Premier

La Roma ha appena abbandonato una strada, ma ne ha intrapresa subito una nuova che porta a un grande talento della Premier League. Tiago Pinto si sta muovendo molto in questi primi giorni di calciomercato per trovare i giocatori adatto per José Mourinho. Il tecnico portoghese ha dato delle indicazioni ben precise al general manager dell’area sportiva giallorossa per rinforzare la squadra. Con queste nella mente, l’ex Benfica ha stilato la lista degli obiettivi di calciomercato che serviranno per puntellare i reparti dello Special One. Il primo acquisto che è stato ufficializzato è quello di Nemanja Matic, regista serbo di trentatré anni, arrivato a parametro zero dal Manchester United.

Questo sarà il metronomo della squadra e toccherà a lui smistare i palloni e dettare i ritmi a centrocampo. Un’altra zona che è stata rinforzata è la fascia destra dove, per far rifiatare Rick Karsdorp è stato preso Zeki Celik. L’esterno turco arriva dal Lille e servirà per dare un ricambio, ma anche un po’ di concorrenza, all’olandese. Infine, è stata migliorata anche la porta dove Fuzato è stato ceduto per far spazio a Mile Svilar, portiere classe 1999 arrivato a parametro zero dal Benfica. Mourinho vorrebbe un altro rinforzo sempre per la linea mediana e infine, oltre alla difesa, vorrebbe ritoccare anche l’attacco. Nel reparto offensivo, l’unico che ha garantito un gran numero di gol è stato Tammy Abraham, nessuno dei suoi compagni è arrivato in doppia cifra e per questo Pinto si sta muovendo sul mercato.

Calciomercato Roma, contatti avviati: Pinto vuole il fantasista

Considerando anche lo spettro della possibile cessione di Zaniolo, il gm giallorosso sta tendendo d’occhio il mercato e, dopo aver abbandonato Gonçalo Guedes, ha messo nel mirino Wilfried Zaha. Secondo quanto riporta Marco Conterio, infatti, la Roma ha avviato i contatti per portare nella Capitale il funambolo del Crystal Palace. Il ventinovenne è da sempre uno dei migliori talenti della Premier League dove in questa stagione ha segnato ben 14 gol. Le sue armi migliori sono la grande capacità di dribbling e la velocità, qualità che hanno convinto Pinto ad avviare i contatti.