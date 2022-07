Calciomercato Roma, la Juventus si allontana da Zaniolo

Calciomercato Roma, la Juventus al momento è assai lontana da Zaniolo. E nemmeno l’operazione De Ligt potrebbe dare l’accelerata definitiva

Zaniolo è in sospeso in una situazione assai complicata. Almeno stando a quanto riferito questa mattina dal Corriere dello Sport. Con la Juventus che è tutt’altro che vicina alla chiusura dell’operazione, nonostante quelle che sono le voci, sempre più insistenti, di un imminente affondo. Si deve trovare intanto tra le parti l’accordo su quella che è la valutazione del giocatore. Con Pinto che giustamente ha deciso di chiudere una cifra e quella sarà. Certo, a lungo andare, nel momento poi caldo delle trattative, le cose potrebbero pure cambiare. Ma siamo solo all’inizio, e il gm della Roma non ha nessuna intenzione di cedere.

Intanto Zaniolo continua giustamente ad allenarsi. Deluso però, da quello che sarebbe stato il comportamento della società che gli aveva detto – secondo il quotidiano romano – che alla fine della scorsa stagione si sarebbe parlato del rinnovo contrattuale. Questo è stato rimandato alla fine delle operazioni, anche perché Zaniolo, lo sappiamo tutti benissimo, è sul mercato. Davanti ad una buona offerta partirà.

Calciomercato Roma, la Juventus è lontana

Al momento una sola squadra sembra averci fatto sul serio: la Juventus, che però non vorrebbe pagare il cartellino in un’unica soluzione e vorrebbe anche mettere sul piatto qualche contropartita tecnica. I nomi per adesso non hanno scaldato i cuori di Pinto, nemmeno quell’Arthur che sì, potrebbe piacere anche a Mourinho, ma che nemmeno convince più di tanto lo Special One. Ieri vi abbiamo parlato di un possibile inserimento di Zakaria, ma c’è distanza anche su questa valutazione del cartellino.

E nemmeno il possibile addio di De Ligt alla Juve potrebbe cambiare le carte in tavola: perché il Corriere sottolinea che Cherubini è pronto a prendere Zaniolo solamente se rappresenta un’occasione di investimento. Non sarebbe una priorità.