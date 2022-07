Calciomercato Roma, offerta da 10 milioni: l’allenatore ha detto sì

Sulla scrivania di Pinto è arrivata un’offerta per acquistare l’esubero della Roma in questa finestra di calciomercato estivo

È passata poso più di una settimana dall’inizio del calciomercato estivo e la Roma sta muovendo passi concreti per cedere qualche giocatore. Fino ad ora della rosa di Mourinho sono partiti Davide Santon, Henrikh Mkhitaryan e Daniel Fuzato. I primi due si sono liberati a parametro zero, con l’armeno che è diventato un nuovo calciatore dell’Inter. Il portiere brasiliano, invece, ha lasciato la Capitale per andare all’UD Ibiza, per cui difenderà i pali. Oltre a loro, però, i giallorossi hanno finalizzato altre cessioni, con molte ancora che devono essere concluse nelle prossime settimane. Dei calciatori che non erano più a Trigoria almeno da gennaio, Bryan Reynolds è stato mandato in prestito al Westerlo. Anche Tommaso Milanese, che era all’Alessandria ha lasciato il club per diventare un rinforzo della Cremonese.

Oltre a lui, poi, la Roma a piazzare Alessandro Florenzi al Milan, Robin Olsen all’Aston Villa, mentre il Marsiglia è stato obbligato a riscattare Pau Lopez e Cengiz Under. Proprio il club francese potrebbe dare una grande mano a Tiago Pinto per le cessioni in questa sessione estiva di calciomercato. Alcuni esuberi, infatti, sono finiti nel mirino del club provenzale che potrebbe cercare di prenderli per migliorare la squadra. Una grande mano alla Roma, poi, potrebbe essere data dal nuovo allenatore del club. Sulla panchina dei biancocelesti, infatti, è andato l’ex Verona Igor Tudor, che conosce bene i calciatori di Mourinho.

Calciomercato Roma, Tudor ha deciso: 10 milioni sul piatto

Nel mirino del neo allenatore dell’OM c’è Justin Kluivert, che il Marsiglia aveva già adocchiato quest’anno col Nizza. Il club rossonero, però, non ha voluto riscattare l’olandese e ora il sorpasso potrebbe esserci proprio dal club di Longoria. Secondo quanto riporta Il Romanista, infatti, la dirigenza ha dato il via libera a Tudor per ottenere l’ex esterno dell’Ajax. Il club francese, infatti, ha deciso di alzare l’offerta per portare Justin in Provenza e sul piatto ha messo 10 milioni più bonus. Visti i buoni rapporti tra le due società, la trattativa è in piedi e non si può escludere una possibile stretta di mano prima della partenza in Portogallo.