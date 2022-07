Calciomercato Roma, la Juventus non molla Zaniolo: 45 milioni

Calciomercato Roma, nuovi e significativi aggiornamenti sono giunti in queste ore circa il futuro di Nicolò Zaniolo.

Di quest’ultimo si parla praticamente da sempre, a partire dai primissimi giorni della sua presenza nella Capitale presso la quale si creò una sorta di dicotomia tra curiosità per il suo ingaggio e rammarico per aver ceduto ad una rivale, quale l’Inter di Spalletti, un giocatore amato come Radja Nainggolan. Ci volle poi poco per comprendere in realtà come quel ragazzo alto quasi due metri avesse tutti gli ingredienti per fare una grande carriera.

L’esordio al Bernabeu e con la Nazionale prima di quello in campionato rappresentano le prime tappe di un iter non sempre poco tortuoso o felice ma che attualmente dura da più di tre anni e circa il cui proseguimento regna molta curiosità. I video in auto con “Mai sola mai” in sottofondo, il protagonismo di Nicolò sul pullman due giorni dopo la vittoria della Conference League e alcune pubblicazioni criptiche sui social hanno acuito un sentimento di curiosità e speranza intarsiato dalla preoccupazione in quest’ultimo periodo.

Calciomercato Roma, le ultime su Zaniolo alla Juventus

L’interesse della Juventus per Zaniolo non rappresenta più un segreto, così come non è da nascondersi la posizione della Roma di Mourinho e Pinto rispetto a questo scenario. Nonostante le dichiarazioni dello Special qualche tempo fa, secondo le quali la permanenza di Nicolò e quella di José nella Capitale sarebbero andate di pari passo, i presupposti per assistere ad una separazione sembrerebbero esserci.

Questo non significa però che i Friedkin siano disposti a svenderlo o a scendere a compromessi. A Trigoria vogliono che Nico parta solo previo arrivo di un’offerta rispettosa del suo valore e dei suoi margini di crescita. A tal proposito, dopo quanto raccolto in mattinata, riproponiamo nuovi aggiornamenti, questa volta raccolti da Calciomercato.it. Ora come ora si registra una prassi basata sul condurre avanti la trattativa avanti step by step, a piccoli passi e sulla base di nuovi incontri programmati per la prossima settimana.

Si parla di andatura a fuoco lento e finalizzata a trovare un’intesa che consenta la fumata bianca a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle inizialmente circolate. La Juventus vuole spendere complessivamente 45 milioni di euro, compresi i bonus.