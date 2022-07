Calciomercato Roma, Galliani detta le condizioni: risposta immediata

Calciomercato Roma, Galliani prova a dettare legge ma la risposta di Pinto non si è fatta attendere.

In queste settimane di mercato nessuna delle big di Italia si è distinta per una campagna acquisti da grande protagonista. Certo, va detto che Lukaku rappresenta un vero e proprio coup de theatre tipicamente marottiano ma va al contempo evidenziato come il giudizio definitivo della campagna acquisti dell’Inter e di tutte le altre squadre andrà ponderato solo dopo aver chiuso diversi colpi in uscita.

Stesso discorso per la Juventus che ha sì abbracciato Di Maria e Pogba in questi giorni ma al contempo dovrà molto probabilmente dire addio anche a De Ligt, dopo gli addii non proprio di poco conto di Dybala, Chiellini, Bernardeschi e Morata. In questo stesso lasso di tempo, la Roma ha invece ingaggiato tre giocatori, distinguendosi per approdi funzionali e concreti, nonché economicamente ben equilibrati.

Resta da capire, adesso, quali siano le intenzioni di Pinto sul fronte entrate ed uscite, alla luce delle diverse cessioni che potrebbero essere attualizzate nelle prossime settimane e al contempo della ricerca di nuovi rinforzi che aiutino Mourinho a far crescere ulteriormente la squadra.

Calciomercato Roma, Galliani vuole Villar: Pinto ha deciso

Il filo rosso di questo mercato resta sempre quello dell’osmosi tra nuove entrate e cessioni di chi non sia più considerato all’altezza o rappresenti il giusto sacrificio economico per poter poi investire in nuovi profili. A rispondere a quest’ultimo identikit è sicuramente Nicolò Zaniolo, sul quale sono arrivati aggiornamenti di non poco conto in queste ore.

Per quanto concerne gli esuberi da piazzare, questi rispondono a plurimi nomi e, tra i vari, figura anche quel Gonzalo Villar, rientrato dall’esperienza al Getafe. Il suo profilo interessa non poco al Monza, annoverabile sicuramente tra le squadre più attive di questa campagna acquisti, a livelli quasi più importanti delle top su citate.

Galliani ha chiesto l’ex Elche a Pinto, specificando di essere interessato ad un prestito con diritto di riscatto. Secondo “Il Romanista“, però, a queste condizioni non se ne fa nulla.