Roma-Trastevere, via alle amichevoli: orario, probabili formazioni e tv

Alle 17.30 la Roma scende in campo contro il Trastevere nelle mura di Trigoria per preparare la prima amichevole di questa estate

Con l’inizio ufficiale del calciomercato comincia anche la nuova stagione di Serie A. In vista del nuovo campionato che comincerà in anticipo quest’anno, la Roma e tutte le altre squadre stanno avviando le preparazioni atletiche. La stagione 2022/2023 rappresenta una vera e propria eccezione nel calcio mondiale. In inverno, infatti, ci sarà un lungo stop che va dal 18 novembre al 4 gennaio a causa del Mondiale in Qatar. Nel paese degli emirati arabi andrà in scena la kermesse organizzata dalla Fifa a cui manca clamorosamente l’Italia. Gli Azzurri di Mancini, nonostante la vittoria degli Europei, non sono riusciti a qualificarsi al torneo, dopo essere stati eliminati dalla Macedonia del Nord.

La maggior parte degli appassionati italiani, quindi, rimarrà con le mani in mano, mentre altri decideranno comunque di assistere al Mondiale. A causa dello stop, comunque, la Serie A comincerà il 13 agosto, ancora prima di Ferragosto. Per questo motivo, le squadre italiane stanno correndo ai ripari e si stanno preparando per i ritiri già da adesso. Come le altre anche la Roma è pronta a fare sul serio. Oggi, infatti, ci sarà la prima amichevole del precampionato. Zaniolo e compagni, infatti, scenderanno in campo contro altri giallorossi, ovvero contro il Trastevere, club di Serie D che ha sede nel suggestivo Trastevere Stadium. A questa sfida, però, mancheranno i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali.

Roma-Trastevere, alle 17.30 la prima amichevole dell’estate

Come riporta il Corriere dello Sport, la gara con i semiprofessionisti comincerà alle 17.30 a Trigoria. Il match, però, sarà blindato, come ha richiesto espressamente Mourinho. Lo Special One, infatti, vuole che nessuno assista alla gara e alle impostazioni tecniche che verranno attuate. Per questo motivo, non sarà possibile assistere all’amichevole in nessun modo. Non verranno effettuate dirette televisive per il match che quindi servirà al tecnico e solo al tecnico per valutare la condizione dei giocatori. Intanto, in vista della partita la Roma dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Bove, Matic, Veretout, Zalewski; Zaniolo, Shomurodov.

Trastevere (4-3-3): Cataldo; Laurenzi, Cervone, Cesari, Lo Porto; Crescenzo, Calderoni, Di Rauso; Cucci, De Angelis, Prosperini.