Roma-Trastevere, prima amichevole della stagione per i ragazzi di Josè Mourinho. Il tecnico sorprendere, ecco la decisione su Nicolò Zaniolo.

Al via la serie di amichevoli che prepareranno la Roma alla stagione calcistica 2022/23. In questi minuti a Trigoria i giallorossi sono in campo per il test contro il Trastevere, club militante in Serie D. La gara non sarà trasmessa in Tv e Josè Mourinho ha deciso di proteggere la propria squadra anche dagli occhi della stampa. Nonostante tutto, filtra direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, un’indiscrezione circa l’impiego di Nicolò Zaniolo. Ecco la decisione a sorpresa dello Special One.

Il nome di Nicolò Zaniolo, match winner nella finale della Conference League, continua ad infiammare il calciomercato in casa giallorossa. Le strategie di Tiago Pinto possono essere completamente stravolte dal destino del numero 22 giallorosso, ancora una volta il pressing della Juventus si fa alto. La fumata bianca per il rinnovo contrattuale in casa giallorossa non è arrivata e, con la scadenza nel 2024, questa sessione di calciomercato estiva potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Intanto, direttamente da Trigoria, filtra un’indiscrezione in vista del primo test amichevole della stagione per la squadra giallorossa, ecco la decisione dello Special One sul fantasista offensivo.

Roma-Trastevere, Mou a sorpresa: la decisione su Zaniolo

Secondo quanto riportato su Twitter da Roberto Maida, giornalista del Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo non prenderà parte al primo test amichevole della nuova stagione. Il fantasista offensivo non sarà della gara, dietro la scelta di Josè Mourinho potrebbe celarsi un affaticamento fisico ma i pensieri inevitabilmente tendono anche a valutare la sua posizione in sede di calciomercato. Una cosa è certa, la prima gara della nuova stagione Zaniolo la vedrà da lontano, le voci di mercato insistenti avranno influito nella scelta dello Special One?