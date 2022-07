Calciomercato Roma, Xavi lo molla: sfida Mourinho-Premier

Calciomercato Roma, spunta una nuova occasione dal Barcellona. Xavi lo molla e si profila la sfida tra i giallorossi e due top club di Premier League.

La Roma prosegue la sua preparazione pre-stagionale a Trigoria. Ieri pomeriggio la prima amichevole del nuovo anno, la prossima settimana la partenza per il Portogallo a ranghi completi. Manca poco più di un mese all’inizio della Serie A, mentre la squadra accelera sul campo tante attenzioni si riversano alla finestra di calciomercato estivo. Spunta una nuova occasione dal Barcellona, con Xavi che ha deciso di mollare l’attaccante in questa finestra di trattative estive. Non manca di certo la concorrenza, all’orizzonte una sfida a due top club in Premier League.

La preparazione in casa giallorossa va avanti spedita, ieri pomeriggio il primo test amichevole vinto per 5-0 contro il Trastevere. La prossima settimana, con il rientro dei vari nazionali, ci sarà la partenza per il Portogallo. I giallorossi raggiungeranno la patria di Josè Mourinho per la seconda parte della preparazione estiva, in programma un serie di amichevoli molto probanti. In parallelo ai primi lavori sul manto erboso l’attenzione si mantiene alta sul fronte del calciomercato estivo. Dalla Spagna giunge una nuova suggestione in casa Barcellona, decisivo il tecnico Xavi che avrebbe scelto di cedere l’attaccante esterno. Sullo sfondo c’è l’inserimento della Roma, nonostante un passato decisamente burrascoso intercorso tra il calciatore e lo Special One.

Calciomercato Roma, Xaxi lo molla: sfida Mourinho-Premier

Secondo quanto riportato dal sito Fichajes.net il Barcellona avrebbe deciso di mettere alla porta Memphis Depay. L’olandese, classe 1994, è reduce da una stagione che lo ha visto scendere in campo in 38 gare, mettendo a segno 13 reti per il club catalano. Ora, secondo quanto riportato dal sito spagnolo, l’allenatore blaugrana avrebbe deciso di metterlo alla porta. Xavi Hernandez, nell’ottica di una piena rivoluzione in attacco, avrebbe deciso di scartare l’ex Lione, con un passato anche al Manchester United agli ordini di Josè Mourinho. Trascorso in Premier che non è stato dei migliori tra l’olandese e lo Special One e, proprio dal campionato inglese spunta la doppia concorrenza: Manchester United e Tottenham sarebbero sulle tracce dell’esterno offensivo olandese.