Calciomercato Roma, nuova frenata: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, nuovo ostacolo e frenata per Pinto tramite annuncio ufficiale. Le parole dell’allenatore in conferenza stampa non lasciano dubbi.

Le squadre di Serie A hanno dato il via alla preparazione estiva in vista della stagione 2022/23. La Roma ha iniziato le proprie amichevoli estive nel pomeriggio di ieri a Trigoria. La squadra giallorossa ha liquidato il Trastevere con un agile 5-0, mentre tante attenzioni continuano a riversarsi sul calciomercato estivo. Mancano cinque settimane all’inizio del nuovo campionato per la truppa di Josè Mourinho e lo stallo in Serie A rischia di prolungarsi. Ecco la nuova frenata per Tiago Pinto, l’annuncio arriva in conferenza stampa.

Poco più di un mese ci separa dal via della nuova Serie A, sarà un campionato dal calendario decisamente anomalo. Si partirà a metà agosto, con la Roma che esordirà sul campo della Salernitana, poi la sosta invernale per i Mondiali in Qatar. Sarà fondamentale partire col piede giusto, per questo tante squadre stanno accelerando le trattative in sede di calciomercato. In casa Roma tante attenzioni in uscita sono rivolte a Nicolò Zaniolo, mentre uno dei nomi più caldi in entrata rischia di rimanere in stand-by. La nuova frenata è arrivata direttamente dal tecnico, che in conferenza stampa non ha lasciato dubbi riguardo la propria volontà.

Calciomercato Roma, nuova frenata a centrocampo: annuncio ufficiale

Fari accesi sul futuro di Davide Frattesi, ex primavera giallorosso da diverse settimane in cima all’agenda di Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta lavorando per il suo ritorno a Trigoria dal Sassuolo, ma la società emiliana non sembra aver intenzione di scendere dalla prima richiesta di oltre trenta milioni di euro per il cartellino del centrocampista. In queste ore giunge un nuovo ostacolo in casa emiliana, dopo l’annuncio del tecnico Dionisi in conferenza stampa. Il Sassuolo è sceso in campo nel tardo pomeriggio, vincendo per 10-1 contro i dilettanti del Real Vicenza. Per Frattesi il secondo tempo in campo, a fine gara Dionisi è così intervenuto sul calciomercato in uscita in casa Sassuolo: “Per quanto riguarda chi è qui, mi auguro che restino tutti, poi le entrate verranno gestite in base a chi partirà.”