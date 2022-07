Calciomercato Roma, adesso hanno fretta loro: arriva lo sconto

Potrebbe cambiare la situazione legata a un obiettivo della Roma, con il club che deve cederlo: richiesta abbassata

La Roma sta costruendo il proprio futuro mattone dopo mattone in questa sessione estiva di calciomercato. I primi acquisti per colmare alcune lacune presenti in rosa sono già arrivati, come Matic, Svilar e Celik. Però per completare la rosa che affronterà la prossima stagione Tiago Pinto dovrà lavorare ancora molto, cercando di soddisfare le richieste di José Mourinho.

Tra i giocatori che la società capitolina continua a osservare da tempo c’è sicuramente Goncalo Guedes, esterno offensivo del Valencia valutato 40 milioni. Le richieste del club spagnolo potrebbero però cambiare, mentre Tiago Pinto non rimane fermo ad aspettare e sposta il mirino anche in Premier League.

Calciomercato Roma, il Valencia abbassa le pretese per Guedes: Pinto guarda anche in Premier

C’è ancora molto da fare sul mercato per la Roma, che deve ancora sfoltire la rosa e portare nuovi importanti innesti nella rosa di Mourinho. Tra i profili che interessano da diverso tempo c’è quello di Goncalo Guedes, esterno offensivo del Valencia, valutato intorno ai 40 milioni di euro dal club spagnolo.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, adesso il Valencia avrebbe fretta di vendere Guedes e per questo motivo la richiesta economica per lasciarlo partire potrebbe scendere da 40 a 30 milioni di euro. La Roma però in queste settimane in cui la richiesta del club spagnolo sembrava troppo alta non è rimasta ferma e ha virato su altri obiettivi spostando il mirino in Premier League. In particolare il profilo osservato da Tiago Pinto sarebbe quello di Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace che con la sua velocità e la sua abilità nel dribbling potrebbe diventare l’obiettivo principale per l’attacco giallorosso.