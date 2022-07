Calciomercato Roma, dietrofront su Dybala: smentita immediata

Calciomercato Roma, recenti quanto enigmatiche le dichiarazioni giunte in giornata su Paulo Dybala che infittiscono ancor di più il mistero legato al futuro dell’argentino.

A quasi due mesi di distanza dal commiato commosso contro la Lazio, ci sono ancora tantissimi dubbi legati a quelle che potrebbero essere le prossime scelte professionali dell’ormai ex Juventus. Ufficialmente salutato dai bianconeri il primo luglio, che Paulo non restasse all’ombra della Mole è ormai cosa risaputa già dal mese di marzo.

Più o meno nelle stesse settimane del derby vinto dalla Roma per 3 a 0, in quel di Torino si diffondeva un sentimento di rammarico e tristezza per la copiosa circolazione di notizie ufficiose circa quella che sarebbe stata la separazione definitiva tra la Vecchia Signora e La Joya a fine stagione.

La sua particolare situazione contrattuale, le modalità che hanno preceduto la sortita nonché la grande e indubbia importanza del giocatore hanno contribuito non poco al diffondersi di voci e indiscrezioni circa quelle che sarebbero state le future scelte di Dybala. Sedotto e poi abbandonato dall’Inter del mentore Beppe Marotta, che ha alla fine preferito fiondarsi sull’occasione Lukaku, non sono mancate le pretendenti per il talentuoso attaccante in Italia e all’estero.

Calciomercato Roma, smentita immediata su Dybala

Da tempo, Dybala sembra però aver espresso la preferenza verso la permanenza in Serie A, dalla quale sono arrivate avances e corteggiamenti senza però che a questi ultimi facessero seguito veri e propri affondi. Come dicevamo, il club più interessato sembrava essere l’Inter, ad oggi defilatosi e non figurante nel corpus di chi sia ancora in corsa per il suo ingaggio.

Da questa lista sembrava essere stato eliminato anche il Napoli, soprattutto dopo le dichiarazioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli arrivate nella giornata di ieri. Su tale vicenda si è però oggi esposto Edoardo De Laurentiis che, concedendosi a fotografie ed autografi con i fan in quel di Dimaro, ha anche pronunciato qualche battuta su diverse questioni. Oltre a quella relativa a Mertens o alle esortazioni da parte di alcuni tifosi del Napoli arrivate in questi giorni a lasciare il club, Edoardo ha anche parlato di Dybala. A chi gli chiedeva di tale vicenda ha infatti risposto. “Chi lo sa. Le vie del Signore sono infinite“.