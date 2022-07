Calciomercato Roma, Ten Hag ribaltato: Mourinho decisivo

Calciomercato Roma, il tecnico del Manchester United ci ha provato in tutti i modi. Ma è stato decisivo lo Special One

Il retroscena è di quelli sicuramente importanti che rendono anche l’idea di quello che è José Mourinho. Della personalità e del carisma illimitato dell’allenatore portoghese che riesce a convincere i giocatori a sposare la propria causa. Non c’era bisogno del Daily Mail per scoprirlo, ma il racconto del tabloid inglese è sicuramente da riportare, per sottolineare come lo Special sia stato decisivo nell’operazione di mercato.

Il nome è quello di Matic, il centrocampista del Manchester United che è stato il primo acquisto ufficiale della Roma in questa campagna acquisti. Ten Hag, l’allenatore dei Red Devils arrivato dall’Ajax, secondo il racconto inglese ha cercato in tutti i modi di convincere il giocatore a rinnovare il contratto: sapeva la sua importanza all’interno dello spogliatoio. Ma questo non è bastato.

Calciomercato Roma, retroscena Matic

Appena è arrivata la chiamata di Mou, Matic non ha avuto nessun dubbio e ha deciso di chiudere l’armadietto a Manchester e di aprirlo all’interno di Trigoria. Decisivo quindi nella scelta del 33enne lo Special One, così come potrebbe essere decisivo anche nei prossimi colpi di mercato della Roma. Sì, perché dopo l’addio che ormai sembra davvero vicino di Zaniolo, i giallorossi devono intervenire per cercare di prendere un attaccante in grado di andare a sostituirlo. E negli ultimi giorni è tornato alla ribalta, dopo la brusca frenata della trattativa con l’Inter, anche quel Dybala che potrebbe essere quel regalo che i Friedkin hanno promesso.

Vedremo nei prossimi giorni quale piega prenderà questa trattativa. In ogni caso, Matic è a Roma solo per Mourinho. Su questo, siamo onesti, non abbiamo mai avuto il minimo dubbio.