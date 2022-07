Calciomercato Roma, proposto alla Juve: Mourinho decisivo

Calciomercato Roma, è stato proposto dall’agente. Ecco le ultime notizie a riguardo dopo le interessanti dichiarazioni giunte in giornata.

In queste settimane abbiamo assistito al diffondersi di numerose voci legate a plurimi giocatori accostati al mondo Roma in entrata ma anche a chi, come Zaniolo, sembri destinato alla partenza. Se del 22 si parla da tempo, così come ad esempio di Dybala e come accaduto anche con Cristiano Ronaldo nei giorni compresi tra il 29 giugno e il 7 luglio, in queste ore sembrano essere stati gettati i presupposti per catalizzare nuove discussioni intorno ad un profilo di cui si era già detto.

Universalmente nota, infatti, l’esigenza di Mourinho di regalarsi un nuovo profilo a centrocampo che permetta di ovviare ad un’assenza denunciata sin dal giorno del suo arrivo e mai realmente colmata da Tiago Pinto. L’addio definitivo di Sergio Oliveira, passato ufficialmente al Galatsaray, e le difficoltà nel giungere ad un’intesa per Davide Frattesi lasciano intendere come in quel di Trigoria sia atteso almeno un altro approdo dopo Matic.

Calciomercato Roma, è stato proposto alla Juventus

Su tal fronte, dunque, hanno suscitato non poco interesse le dichiarazioni di Lucas Torreira che, come prontamente resocontatovi, ha ammesso di aver avuto dei dialoghi con José Mourinho, senza però celare le difficoltà celantisi in un passaggio alla Roma. Dopo non essere stato riscattato dalla Fiorentina, l’ex Sampdoria intende tornare in Italia, consapevole della relegazione cui sarebbe sottoposto tra le fila dell’Arsenal.

A tal proposito, dunque, non sfugga quanto raccolto da Calciomercato.it in questi giorni, a detta dei quali la Juventus potrebbe sfruttare l’occasione Torreira sfruttando anche il comune aggancio con lo sponsor Adidas. A ciò si aggiunga lo scenario presentato da Gazzetta.it in queste ore, a detta della quale Lucas sarebbe stato proposto dal suo entourage, Pablo Bentancur, proprio al club di Agnelli, in occasione di dialoghi avviati per il passaggio al Genoa di Dragusin.