Calciomercato Roma, è ufficiale: Conte ne taglia quattro | Occasione Pinto

Calciomercato Roma, Antonio Conte ne taglia quattro dalla sua squadra in partenza perla tournée: occasione per Pinto

Antonio Conte ha abituato a non guardare in faccia nessuno. Chi merita gioca, altrimenti tra panchina e tribuna c’è spazio per tutti. Stavolta però, il tecnico italiano che guida il Tottenham, ha deciso di mettere le cose in chiaro sin dall’inizio, non portando nella tournée coreana degli Spurs ben quattro elementi. Che adesso, ovviamente, dovranno trovarsi un’altra sistemazione.

Tra questi ci sono dei nomi che potrebbero anche interessare alla Roma di Mourinho. Alcuni di essi sono stati anche accostati alla squadra giallorossa nei mesi scorsi. Potrebbe quindi essere un’occasione per Pinto magari per avvicinare Paratici e chiedere delle informazioni, andando a rinforzare così la rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, i quattro tagliati da Conte

Dopo aver preso Lenglet – anche lui era stato accostato ai capitolini – il Tottenham deve pensare alle cessioni. Conte ha deciso di far fuori Winks, Reguilon, Lo Celdo e Ndombele. Soprattutto quest’ultimo, il centrocampista francese che lo scorso gennaio era stato mandato in prestito al Lione, era un obiettivo dello Special One, frenato però dallo stipendio enorme che prende il transalpino.

Poi c’è anche Lo Celso, tornato dal prestito al Villarreal, che potrebbe scatenare un certo interesse soprattutto dopo il quasi sicuro addio di Zaniolo che sembra un passo dalla Juventus. L’argentino ha qualità da vendere e può giocare sia come esterno d’attacco ma anche come seconda punta al fianco di Abraham, un profilo interessante, insomma, che potrebbe così tornare alla ribalta nei prossimi giorni. Certo, la sensazione è che ci sarà da battere tanta concorrenza, anche in Serie A, così come riportato pure da calciomercato.it. che ha fatto un punto sulla situazione attorno agli esuberi dei londinesi.