Calciomercato Roma, triplo sorpasso per Dybala: lo paga la Juve

L’allenatore della Roma vuole l’argentino in questo calciomercato estivo e ha messo la freccia accelerando sugli avversari che ora sono dietro

Paulo Dybala è il sogno di ogni tifoso di calcio. Il calciatore argentino che quest’anno può scegliere la prossima squadra a parametro zero, fa gola a tutti gli appassionati di questo sport, ma soprattutto agli addetti ai lavori. Ci sono molti direttori sportivi, così come general manager, amministratori delegati e uomini di mercato, che hanno messo gli occhi sulla Joya. Tra questi, però, c’è anche Mourinho, che spera di ottenere in questa finestra di calciomercato quello che sarebbe il colpo più importante per la Roma. L’innesto dell’ex Palermo, infatti, sarebbe molto importante per la rosa giallorossa, visto che un grande talento si unirebbe a quelli già presenti in rosa.

Sull’argentino, però, non c’è solo lo Special One, ma ci sono anche diverse concorrenti. Quella che sembrava in vantaggio su tutte fino a qualche giorno fa era l’Inter. I nerazzurri erano il club più vicino a Paulo, ma l’arrivo di Lukaku ha frenato tutto. Il ritorno del belga, infatti, è stato un grande colpo al bilancio, non tanto per la cifra data al Chelsea, quanto per l’ingaggio. Il gigante ex Anderlecht ha di fatto frenato il club milanese. Più indietro rispetto a Marotta il Napoli di De Laurentiis e il Manchester United che hanno intenzione di prendere il calciatore argentino. Secondo quanto riporta La Repubblica, però, nessuno di questi club è al primo posto nella corsa all’ex Juventus.

Calciomercato Roma, soprasso per Dybala: lo paga la Juventus

Al primo posto, infatti, c’è la Roma che ha messo la freccia e ha superato tutte le concorrenti. Il più grande impedimento dell’Inter, la con corrente più pericolosa, non è tanto Lukaku quanto i calciatori presenti in rosa. Edin Dzeko e Alexis Sanchez, infatti, non hanno alcuna intenzione di lasciare Milano e stanno facendo muro a un eventuale addio. In questo modo non si libererebbe né il posto in squadra né l’ingaggio disponibile a prendere l’attaccante ex Palermo. Intanto, Tiago Pinto aspetta la Juventus che sta cedendo De Ligt. Con i soldi del difensore, Cherubini partirebbe all’assalto di Zaniolo che darebbe alla Roma i fondi adatti per accelerare per Dybala.