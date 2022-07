Calciomercato Roma, Missori più lo sconto: vola da Mourinho

L’obiettivo di calciomercato della Roma può arrivare con lo sconto. Pinto ha sbloccato l’affare con una seconda pedina sul piatto

Finalmente il colpo sembra avvicinarsi sempre di più. Tiago Pinto sta lavorando duramente per regalare a José Mourinho i profili richiesti per rinforzare la rosa. Sono diversi i reparti che lo Special One vuole puntellare in modo da andare a colmare tutte le lacune individuate nella scorsa stagione. Grandi passi avanti sono stati fatti già nei giorni scorsi, in cui sono stati ufficializzati ben tre nuovi calciatori, che si uniscono alla Roma a titolo definitivo. Il primo ad essere approdato nella Capitale è Nemanja Matic che, dopo essere atterrato in ritardo, ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, sotto il sole caldo di giugno. Il trentatreenne arriva a parametro zero dal Manchester United, con cui ha cominciato a giocare nel 2017 proprio per volere di Mou.

Dopo lui è arrivato il connazionale Mile Svilar, portiere arrivato gratis dal Benfica, con cui non ha rinnovato il contratto. Infine, a completare la lista di giocatori che si sono uniti alla rosa giallorossa c’è Zeki Celik. Il terzino destro turco arriva dal Lille e servirà per sostituire Rick Karsdorp, che nella scorsa annata ha giocato praticamente tutte le partite a causa dell’assenza di sostituti. Ci sono ancora altri reparti che andrebbero migliorati secondo José, così come il centrocampo ha bisogno di un altro innesto. Al fianco della qualità di Matic, infatti, lo Special One vorrebbe vedere qualcuno di dinamico.

Calciomercato Roma, vola da Mourinho grazie allo sconto e al doppio scambio

Per questo motivo da diverse settimane Tiago Pinto sta trattando con il Sassuolo per Davide Frattesi. Il centrocampista neroverde, infatti, ha convinto lo Special One e anche lui è sicuro di voler tornare. Il club emiliano, però, chiede una cifra abbastanza alta che il gm della Roma non ha intenzione di spendere. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, Carnevali è pronto a cedere e l’affare potrebbe sbloccarsi presto. L’ad del club, infatti, potrebbe concedere uno sconto alla Roma che, invece, inserirebbe nella trattativa una seconda contropartita ovvero il giovane Filippo Missori oltre a Volpato.