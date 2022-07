Dall’Argentina | Calciomercato, James Rodriguez alla Roma: “Lo vuole Mou”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dall’Argentina riferiscono di un interessamento dei giallorossi per James: lo scenario.

Dopo l’addio di Mkhitaryan, sono stati accostati alla Roma diversi profili che stazionano abitualmente sulla trequarti, per i quali i giallorossi avrebbero avviato dei sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno. A cominciare da Isco, ma non solo.

Secondo quanto trapela dall’Argentina – e riferito più nello specifico da Dobleamarilla.com – la Roma potrebbe entrare nell’ordine di idee di ingaggiare James Rodriguez. Dopo aver lasciato l’Everton, ingolosito dall’offerta dell’Al-Rayyan, l’esterno offensivo colombiano sarebbe entrato nell’ordine di idee di ritornare nel calcio che “conta”, con Jorge Mendes che starebbe fiutando scenari a sorpresa. Situazione ipotetica che vi avevamo già descritto qualche mese fa, e che potrebbe rivelarsi gravida di importanti conseguenze, stando almeno agli ultimi rumours che rimbalzano dal Sudamerica.

Calciomercato, James Rodriguez-Roma: le ultime dall’Argentina

Il profilo di James stuzzicherebbe e non poco lo Special One, che avrebbe voluto allenarlo sin da quando sedeva sulla panchina del Manchester United: l’operazione, all’epoca, saltò sul più bello, per il ferreo ostracismo del Real Madrid, che pose il veto alla cessione del talentoso colombiano che ora, a distanza di anni, auspica uno scenario diverso. Chiaramente si tratta di una suggestione che, al momento, non è ancora sfociata in una trattativa concreta, e non è detto che possa mai farlo; Pinto ora come ora sta sondando altre piste – Zaha in primis – e potrebbe strizzare l’occhio ad James solo nel caso in cui si materializzassero condizioni vantaggiose da un punto di vista economico. Insomma, si tratta di un’idea da non abortire del tutto, ma che comunque va confinata nel limbo delle suggestioni. Per ora.