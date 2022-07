Calciomercato Roma, Tuttosport: scambio di prestiti per Zaniolo

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Tuttosport la Juventus avrebbe proposto per Zaniolo come terza via anche uno scambio di prestiti.

Passano le ore, cambiano i giorni e sembra cambiare anche l’offerta della Juventus per Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è da diversi mesi al centro di alcune voci di calciomercato che lo vedono promesso sposo alla Juventus. Le parole di Tiago Pinto al termine della scorsa finestra di calciomercato invernale hanno riacceso la speranza nei bianconeri per prendere il numero 22 giallorosso. Da gennaio, infatti, Federico Cherubini sta cercando di mettere le mani sull’ex Inter, che ora è a Trigoria per prepararsi in vista del ritiro in Portogallo.

Domani, infatti, i giallorossi partiranno per Algarve e per preparare la stagione che viene nel paese lusitano come nella scorsa annata. Mourinho, infatti, ha deciso di ripartire da dove lo aveva fatto lo scorso anno. La speranza è quella di ripetere i successi raggiunti qualche mese fa, quando Zaniolo è stato protagonista della grande vittoria contro il Feyenoord a Tirana. Il suo gol ha permesso alla Roma di festeggiare un trofeo europeo che mancava da diverso tempo e, soprattutto di rendere l’estate romana più calda che mai. Il suo futuro però, ora sembra in bilico tra i giallorossi che vorrebbero tenerlo e i bianconeri che vogliono farne il nuovo attaccante del tridente di Max Allegri.

La Juve ha già provveduto a rinforzare il reparto avanzato con l’innesto di Angel Di Maria, ma nonostante l’innesto dell’argentino ex Paris Saing-Germain, la Juve ha perso Dybala. Zaniolo, infatti, sarebbe il sostituto perfetto della Joya che si è liberata a parametro zero. Consci di questa possibilità di sostituire l’ex Palermo con un grande talento come quello di Nicolò, i bianconeri sono partiti all’assalto e hanno studiato una nuova proposta.

Calciomercato Roma, la Juve pensa a uno scambio di prestiti con Zaniolo

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, Cherubini ha individuato una terza via per cercare di mettere le mani sull’attaccante della Roma in questo calciomercato. I bianconeri, infatti, dopo l’offerta con contropartita e il prestito oneroso, stanno pensando a uno scambio di prestiti. In questo modo, loro potrebbero prendere Zaniolo, mentre ai giallorossi andrebbe uno tra Arthur e Zakaria.