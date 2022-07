Zaniolo, c’è l’ultimatum: “Non può perdere ancora tempo”

È arrivato l’avvertimento per Zaniolo che non ha più tempo da sprecare e deve gestire al meglio il suo futuro

Parte, non parte, forse resta, anzi sì. Il futuro di Nicolò Zaniolo è tutta un’incognita, sia per gli addetti ai lavori che per il ragazzo classe 1999, che da diverse settimane sta vivendo un’estate molto lunga. Grazie all’arrivo del bel tempo, anche le giornate si sono allungate, ma per il numero 22 della Roma non si tratta di questo. L’attaccante ex Inter, infatti, è da tempo al centro di voci di mercato che lo vedono lontano dalla Capitale e pronto a vestire la maglia della Juventus. I bianconeri, infatti, hanno messo gli occhi sul talento romanista sin da gennaio, anche se il loro debole per Zaniolo risale a diversi anni fa. Da quando ha esordito, infatti, il club torinese sta pensando a Nicolò come un possibile innesto.

Le voci sul suo futuro si sono accumulate e alcune lo vedono blindato alla Roma, mentre altre pronto ad abbracciare Max Allegri. A frenare la trattativa per adesso ci sono le richieste dei Friedkin che vorrebbero ricevere 50 milioni per far partire il ragazzo. La Juve, invece, non ha intenzione di spendere tale cifra e per questo motivo sta cercando di convincere Tiago Pinto, volato a Torino, ad abbassare le pretese. In tutto questo tira e molla, in cui sono entrati a far parte anche altri calciatori per dei veri e propri intrecci di mercato, il futuro di Zaniolo è sempre in bilico.

Ultimatum a Zaniolo: “Non può perdere ancora tempo”

Visto il tempo che sta scorrendo lento, ma in realtà veloce, visto che manca circa un mese all’inizio della Serie A, c’è qualcuno che ha voluto avvertire l’attaccante della Roma. Si tratta di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, che in un’intervista a Tuttosport ha parlato di Nicolò. Il ct ha affermato che Nicolò deve capire la fortuna che lo ha accompagnato, in poco tempo, infatti, ha avuto sia la Roma che la Nazionale. Per questo motivo, non può continuare a perdere tempo e occasioni. Inoltre, mettere le cose in chiaro lo aiuterebbe a non disperdere la qualità che ha.