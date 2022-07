Calciomercato Roma, incontro con l’agente e doppio stop

È andato a vuoto l’incontro tra Pinto e l’agente del calciatore della Roma che era vicino al rinnovo in queste settimane di calciomercato

Settimana di firme e di rinnovi per Tiago Pinto che ha incontrato qualche giocatore per mettere nero su bianco l’intenzione di continuare insieme. Sono diversi i calciatori che hanno il contratto in scadenza a breve e per questo motivo, il general manager della Roma ha intenzione di incontrarli. L’obiettivo è quello di assicurarsi le prestazioni almeno dei giocatori fondamentali su cui Mourinho punta molto. Per questo motivo, nella giornata di ieri, l’ex Benfica ha incontrato Giuseppe Riso per discutere di Gianluca Mancini. Il difensore centrale ha deciso di prolungare il contratto che lo lega alla Roma e di firmare un accordo per altri cinque anni. Il 23 giallorosso si lega cos al club fino al 2027, dimostrando di essere uno dei pilastri della rosa.

Oltre al difensore centrale, però, Riso ha anche altri assistiti con cui la Roma ha intenzione di chiudere un accordo. Il primo è sicuramente Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che piace a Mourinho e al general manager dell’area sportiva. I due stanno cercando i portare il ventiduenne nella Capitale per affiancare Nemanja Matic, che sarà il nuovo regista dello Special One. Vista la sua staticità, l’ex allenatore del Real Madrid ha intenzione di dare più dinamicità al centrocampo inserendo un nuovo profilo come quello di Frattesi. restando sempre in questo reparto, c’è un altro centrocampista in orbita Roma seguito da Riso, si tratta di Bryan Cristante.

Calciomercato Roma, l’incontro non va bene: doppia stop

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’incontro di Pinto con l’agente non è andato a buon fine. Per il centrocampista numero 4, infatti, non è stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto, a differenza di Gianluca Mancini. Per ora, quindi, la Roma dovrà aspettare i prossimi giorni per cercare di legare per più tempo l’ex Atalanta a questi colori. Poi, i due si sono incontrati anche per discutere di Frattesi che continua ad orbitare intorno al club, avvicinandosi piano piano. Il Sassuolo per ora sembra non cedere alle richieste e i giallorossi continuano a trattare, aspettando l’incontro con Riso dei prossimi giorni.