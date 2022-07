Calciomercato Roma, epurazione da record: non partono in dieci

Calciomercato Roma, l’epurazione del Psg è clamorosa: in 10 non partono con il resto della squadra. Ecco quali potrebbero essere i possibili affari

L’epurazione è clamorosa. Sono dieci i calciatori che non partiranno con il resto della squadra perché non rientrano più nei piani della società e che quindi, probabilmente, saranno costretti a trovarsi un’altra sistemazione se vogliono cercare di giocare con una certa regolarità. Al Psg sta succedendo l’imponderabile, forse, con il nuovo tecnico Galtier che ha praticamente tagliato mezza rosa.

Le informazioni riportate da l’Equipe parlano chiaro: l’ultim’ora del quotidiano francese sottolinea come nemmeno Sergio Rico e nemmeno Rafinha voleranno per la tournée. Questi due si aggiungono agli altri otto: Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina Ebimbe, Idrissa Gueye e Abdou Diallo.

Calciomercato Roma, gli affari per Pinto

E per la Roma quali potrebbero essere gli affari? Già lo scorso gennaio il nome che sarebbe stato messo sotto osservazione è quello di Wijnaldum, l’ex Liverpool arrivato in Francia a parametro zero che però mai è riuscito a guadagnarsi un posto da titolare con Pochettino. E Galtier, addirittura, ha deciso di tagliarlo. Proposto anche alla Roma, come ASRL vi ha raccontato in esclusiva qualche giorno fa. Oltre il centrocampista olandese non sono nemmeno da escludere delle possibili soprese, visto che si tratta comunque di elementi che fanno gola a moltissimi club e che potrebbero essere anche ceduti a prezzo di saldo. Non dimentichiamo che anche Mauro Icardi, la scorsa estate, era stato accostato alla Roma, ma in questo momento la pista appare assai fredda.

In tutto questo invece è partito con la squadra Paredes: l’ex giallorosso, che per 15 milioni potrebbe anche essere ceduto, per ora lavorerà con i compagni. Ma da qui alla fine del mercato anche in questo caso non possono essere del tutto escluse delle novità.