Calciomercato Roma, doppio affare in Premier: offerta da 12 milioni

La Roma può concludere un doppio affare con un club inglese in questa finestra di calciomercato estivo. C’è la proposta

Tiago Pinto resta alla finestra e monitora la situazione in Premier League. Il general manager, infatti, può concludere un doppio colpo con un club inglese che ha deciso di fare un passo avanti. Nel massimo campionato della Gran Bretagna giocano diversi profili che interessano alla Roma per diversi motivi. José Mourinho ha intenzione di migliorare ancora determinate zone del campo, come ad esempio la difesa, l’attacco e il centrocampo. L’arrivo di Nemanja Matic non ha risolto del tutto la situazione nella linea mediana. Il trentatreenne, infatti, è il regista che ,manca da tanto tempo allo Special One, ma vista la sua staticità, il tecnico portoghese vorrebbe affiancargli qualcuno di più dinamico.

Anche in attacco c’è bisogno di un ritocchino. La maggior parte dei gol, infatti, sono arrivati per mano – o meglio piede – di Tammy Abraham. L’inglese è arrivato in tutte le competizioni a ben 27 reti complessive e Mourinho vorrebbe vedere accanto a lui qualcuno che possa arrivare almeno in doppia cifra. L’unico calciatore della Roma che ci si è avvicinato in Serie A è Lorenzo Pellegrini, che si è fermato a quota 8. Per questo motivo, l’allenatore della Roma vorrebbe ricevere dal calciomercato qualcuno che possa aiutare l’ex Chelsea e apportare un maggior numero di gol. Per questo motivo, Pinto si è mosso e ha individuato il colpo perfetto in Premier League, dove l’affare si potrebbe sbloccare grazie all’interesse per un giallorosso.

Calciomercato Roma, doppio affare in Premier League: 12 milioni sul piatto

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Crystal Palace è interessato a Felix Afena-Gyan ed è pronto a fare un’offerta per il ghanese. Il club di Londra sarebbe disposto a spendere tra i 10 e i 12 milioni per il calciatore numero 64, che potrebbe sbloccare l’affare Zaha. La Roma, infatti, è interessata alla stella del club rossoblù e vorrebbe prenderlo in questo calciomercato. L’assist perfetto arriva proprio da Felix, che potrebbe sbloccare la trattativa. I giallorossi, infatti, potrebbero sfruttare la situazione per ottenere uno sconto sul ventinovenne.