Calciomercato Roma, nuovo intreccio in difesa e derby in vista sul fronte delle cessioni. Acerbi scalza Kumbulla, ecco tutti i dettagli

La squadra giallorossa ha raggiunto il Portogallo. Come lo scorso anno sarà la patria di Josè Mourinho ad ospitare la seconda fase della preparazione estiva della Roma. Chi non è partito con la squadra, al pari dei vari esuberi nella rosa giallorossa, è il general manager Tiago Pinto. Il dirigente ex Benfica sta infatti lavorando alacremente su entrambi i fronti del calciomercato estivo in casa Roma. Per quanto riguarda la campagna cessioni, si profila un derby con la Lazio in uscita: Acerbi scalza Kumbulla per il colpo in Serie A.

Riflettori puntati in casa Fiorentina, la squadra di Vincenzo Italiano è tra le più attive in questa fase di calciomercato estivo in Serie A. La Viola, che fino all’ultimo aveva tentato il sorpasso in classifica proprio alla Roma, si è rinforzata con gli arrivi tra gli altri di Pierluigi Gollini e Jovic dal Real Madrid. Ma il club presieduto da Rocco Commisso dovrà effettuare anche diversi movimenti in uscita, in difesa l’indiziato numero uno per l’addio sembra essere il serbo Milenkovic.

Calciomercato Roma, Acerbi scalza Kumbulla: colpo Italiano

Secondo quanto riportato dal sito Fiorentina.it sono tre le strade indicate da Italiano per il post Milenkovic. La prima e più onerosa porta guardare in Spagna, ci sono stati contatti con la Real Sociedad per il difensore Le Normand. La richiesta del club spagnola è apparsa da subito esosa per le casse del club toscano: 23 milioni di euro per il cartellino. Ecco perchè spunta una doppia opzione che può accendere il derby capitolino in uscita. Da un lato continua a piacere Marash Kumbulla, la formula potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con eventuale riscatto, da almeno 15 milioni di euro. Ma l’ultima pista porta a guardare anche in casa Lazio, con il profilo in uscita di Francesco Acerbi che è entrato nei radar della squadra toscana.