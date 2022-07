Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma fino al 2027

La Roma ha trovato l’accordo con il calciatore che ha deciso di legarsi al club per cinque anni in queste settimane di calciomercato estivo

Tiago Pinto continua a muoversi nonostante al di fuori possa sembrare fermo. Il general manager della Roma in questi giorni sta vivendo il momento più caldo della stagione. Complice anche il sole e il riscaldamento globale, le giornate di Pinto scorrono frenetiche nel tentativo di regalare a José Mourinho qualche altro rinforzo. Lo Special One per ora ha ottenuto solamente gli innesti di Nemanja Matic, Mile Svilar e Zeki Celik. I primi due arrivano a parametro zero e rinforzeranno centrocampo e attacco. Il terzo, invece, è u terzino destro per cui la Roma ha dovuto spendere circa 7 milioni, finiti nelle casse del LOSC Lille.

Oltre a questi, il general manager giallorosso sta trattando altri profili. In cima alla lista c’è Paulo Dybala, che piace tanto all’allenatore romanista, che ha deciso di prenderlo a prescindere da cosa succederà con Zaniolo. Oltre a questo, poi, c’è anche Davide Frattesi. In questi giorni la trattativa per il centrocampista del Sassuolo si era raffreddata, a causa delle richieste del club emiliano. Ora però, anche il calciatore sta spingendo per la cessione e Carnevali sembra che stia piano piano cedendo. Infine, va ricordato come tutte le trattative di Pinto vadano gestite tendendo un occhio al bilancio. Per questo motivo è molto importante guardare anche in casa e cercare di sfruttare al massimo i talenti già presenti in rosa. Fondamentale, poi, è blindare i titolari di Mourinho, quelli che sono delle vere e proprie colonne della squadra.

Calciomercato Roma, firma fino al 2027: annuncio ufficiale

Proprio Gianluca Mancini, uno dei pilastri della difesa, ha deciso di legare il suo futuro alla Roma per altri cinque anni. In questi minuti, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale del club che ha annunciato come il difensore ex Atalanta abbia deciso di legarsi alla società fino al 2027. Continua così la storia di amore tra i giallorossi e Mancini, approdato nella Capitale nel 2019. Fino ad ora, con la maglia della Roma Gianluca ha giocato ben 128 partite, segnando 7 gol e fornendo 4 assist.