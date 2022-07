Calciomercato Roma, scambio con l’esubero: intreccio perfetto in Ligue 1

Il general manager della Roma può mettere le mani sul nuovo rinforzo di questo calciomercato grazie all’inserimento dell’esubero.

Tiago Pinto può finalmente sorridere ed esultare. La trattativa per uno degli obiettivi della Roma in questo calciomercato potrebbe sbloccarsi grazie ad uno degli esuberi presenti in rosa. La Roma, dopo qualche addio nei primi giorni delle trattative estive, si è liberata di qualche cartellino. Ad aver lasciato Trigoria, infatti, sono stati Henrikh Mkhitaryan, approdato all’Inter a parametro zero, Davide Santon, che ha lasciato la società dopo la scadenza del contratto avvenuta il 30 giugno. Poi, oltre a loro due, hanno fatto le valigie anche Daniel Fuzato, diventato il nuovo portiere dell’UD Ibiza e Bryan Reynolds, oltre a Tommaso Milanese e Alessandro Florenzi. Di questi ultimi due, il primo è andato alla Cremonese, mentre il secondo ha abbracciato il progetto del Milan che lo ha riscattato.

Oltre a loro, però, ci sono ancora alcuni calciatori che non fanno parte dei piani di José Mourinho e che il tecnico, insieme a Pinto, vorrebbe cedere. L’opzione migliore per tutti sarebbe lasciare la squadra a titolo definitivo, così la Roma potrebbe guadagnare qualcosa dagli affari e soprattutto libererebbe dei posti in rosa. Il monte ingaggi, poi si alleggerirebbe e permetterebbe al general manager di muoversi meglio durante questo calciomercato. Per questo motivo l’ex Benfica monitora la situazione per vedere se ci sono offerte in vista. I vari Villar, Diawara e Darboe sono sulla lista di alcune squadre interessate. Oltre a loro, quello che ha più mercato è Justin Kluivert.

Calciomercato Roma, Kluivert nel mirino del Lione: in ballo c’è Aouar

L’attaccante esterno olandese ha giocato molto bene con il Nizza e ha attirato l’attenzione di diversi club. Come riporta Il Tempo, poi, dalla Francia c’è una nuova squadra che ha intenzione di mettere le mani sull’ex Ajax. Si tratta del Lione, una delle maggiori interessate all’acquisto del figlio d’arte. La trattativa potrebbe essere facilitata dalla voglia di Pinto e Mourinho di prendere Aouar. Il centrocampista, infatti, è uno dei primi indiziati per affiancare Matic nella mediana. Le richieste del club potrebbero abbassarsi proprio grazie a Kluivert, che darebbe a Mou uno dei profili più apprezzati.