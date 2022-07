Calciomercato Roma, Dybala con Zaniolo: Mourinho scatenato

L’allenatore della Roma ha deciso di fare sul serio e di prendere la Joya in questo calciomercato estivo per farlo giocare insieme a Nicolò

José Mourinho ha deciso di alzare l’asticella e fare sul serio. Lo Special One vuole migliorare la rosa della Roma nel migliore dei modi in questo calciomercato estivo e per farlo ha dato una lista a Tiago Pinto di caratteristiche e profili interessanti. Il primo di questi è senza dubbio Paulo Dybala, attaccante argentino che si è liberato dalla Juventus a parametro zero. La Joya, ha deciso dopo 7 anni a Torino di lasciare il club senza rinnovare il contratto. Una grande sorpresa per tutti quanti, compresi i tifosi che stanno sognando di vedere il talento ex Palermo nella propria squadra. Tra questi, quelli che sperano ogni giorno di vedere la notizia ufficiale su tutti i giornali sono quelli della Roma, che sembra essere vicina alla Joya.

Le concorrenti per l’argentino, infatti, sembrano essersi defilate nei giorni scorsi. La più pericolosa era l’Inter, che però ha preso Romelu Lukaku dal Chelsea, che ha portato via una bella fetta del monte ingaggi. Per questo motivo i nerazzurri, che non riescono a cedere né Edin Dzeko, né Alexis Sanchez, per ora si sono fatti da parte. Così Mourinho può sognare il grande colpo di mercato, quello che può cambiare le sordi della stagione. La strada che porta alla Joya, però, fino ad ora sembrava bloccata da Nicolò Zaniolo. Dalla cessione del numero 22, infatti, sarebbero arrivati i soldi per muoversi sul mercato e prendere Dybala. Ora, però, tutto è cambiato.

Calciomercato Roma, Mourinho scatenato: Dybala con Zaniolo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, José Mourinho ha convinto la società e Tiago Pinto per prendere Dyabla a prescindere da Zaniolo. Se l’attaccante della Roma dovesse partire o restare, allo Special One non importerebbe perché ora vuole prendere l’argentino a tutti i costi. In caso il numero 22 non dovesse partire, arriverebbe il rinnovo del contratto anche prima della fine del calciomercato a circa 3.5 milioni. Intanto, domenica Pinto è stato a Torino e, secondo alcune voci, avrebbe incontrato i rappresentanti di Dybala.